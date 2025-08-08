Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ότι οδηγός ταξί χτύπησε τον έναν και τους άρπαξε 800 ευρώ

Δύο υπήκοοι Γαλλίας, ηλικίας 26 και 30 ετών, έπεσαν θύματα επίθεσης από οδηγό ταξί το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους, οι δύο άνδρες είχαν επιβιβαστεί σε ταξί στον Πειραιά με προορισμό το σπίτι τους. Κατά την άφιξή τους στον προορισμό, ο οδηγός φέρεται να τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον 30χρονο στο πρόσωπο, και να τους αφαίρεσε το ποσό των 800 ευρώ. Μετά το περιστατικό, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή και την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

