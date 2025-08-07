Τροχαίο στην Καλλιθέα: Σύγκρουση ΙΧ με περιπολικό - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και μία πεζή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, με την εμπλοκή περιπολικού της ΕΛΑΣ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο Ειδικοί Φρουροί, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία γυναίκα πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων διενεργήθηκε έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ. Παράλληλα, διατάχθηκε και διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.

