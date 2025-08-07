Ρυμουλκήθηκε το φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα - Ομαδικές αγωγές ετοιμάζουν οι επιβάτες

Στο πορθμείο στα Νέα Στύρα της Εύβοιας ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) το φέρι μποτ που προσάραξε σε ύφαλο, χωρίς να υπάρξουν κάποια προβλήματα, ενώ βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες.

Η διαδικασία της αποκόλλησης ξεκίνησε το απόγευμα και η ρυμούλκησή του στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Ετοιμάζονται για ομαδικές αγωγές οι επιβάτες

Οι επιβάτες που σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, αλλά και βίντεο που πιστοποιούν τις καταγγελίες τους, ουσιαστικά έπραξαν αυτοβούλως για τη σωτηρία τους από ένα πιθανό ναυάγιο, καθώς το πλήρωμα του φέρι μποτ όχι μόνο δεν τους κατηύθυνε, αλλά δεν μοίρασε ούτε τα σωσίβια, ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις και ομαδικές αγωγές.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

«Δεν υπάρχει βλάβη στο πηδάλιο»

Νωρίτερα σε ανατροπή των ισχυρισμών του καπετάνιου, ο οποίος χθες κατά την ανάκρισή του υποστήριξε πως ήταν χαλασμένα τα πηδάλια του πλοίου, προχώρησε σήμερα ο νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων, ωστόσο, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, γεγονός που έρχεται να ανατρέψει την εκδοχή του πλοιάρχου, ο οποίος πέρα από τη βλάβη που επικαλέστηκε, ανέφερε ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα.

Σημειώνεται πως ο καπετάνιος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα παραμένει υπό κράτηση στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και αύριο Παρασκευή θα προσαχθεί εκ νέου.

Πηγή: cnn.gr