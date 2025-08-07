Φωτιά στη Μεσαρά του Ηρακλείου - Άμεση επιχείρηση της Πυροσβεστική

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης (7/8), όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου ενημερώθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή του νομού.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Θωμά, μέσα στον οικισμό Σινάπι και σύμφωνα με πληροφορίες, καίει αγροτική έκταση. Το σημείο είναι δύσκολα προσβάσιμο, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 16 οχήματα της Πυροσβεστικής και 4 πεζοπόρα τμήματα, που έφτασαν στο σημείο για να δώσουν μάχη με τις φλόγες, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς η φωτιά έχει ισχύ και οι άνεμοι στην περιοχή είναι έντονοι, κάνοντας το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Παρότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως δεν αναμένεται να πάρει μεγάλη έκταση, η δύναμη των ανέμων προκαλεί ανησυχία για πιθανή απρόβλεπτη πορεία της πυρκαγιάς.

