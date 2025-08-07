Ασπρόπυργος: Με «βαρύ» παρελθόν δύο από τους συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς

Γνώριμοι στις Αρχές είναι δύο από τους συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο εναντίον ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Οι δύο νεαροί Ρομά, ηλικίας 23 και 26 ετών, συνελήφθησαν εντός οικισμού του Ασπροπύργου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, στο παρελθόν, για τον 26χρονο κατηγορούμενο έχουν σχηματισθεί σε βάρος του οι κάτωθι δικογραφίες:

1. Τον Μάιο του 2025, για παράβαση Ν.2696/1999 «στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως», άρθρων 167 Π.Κ. «βία κατά υπαλλήλων», 361 Π.Κ. «εξύβριση» και 169 Π.Κ. «απείθεια»,

2. Τον Μάρτιο του 2025, διότι διώκεται με απόφαση του Γ’ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δεκατριών ετών και έξι μηνών, και χρηματική ποινή 2.500 ευρώ για παράβαση των άρθρων 45, 372, 380 Π.Κ. «κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία».

3. Τον Απρίλιο του 2024, για παράβαση του άρθρου 372 Π.Κ. «κλοπή»,

4. Τον Φεβρουάριο του 2024, για παράβαση του Ν.2696/1999 «επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως».

5. Τον Σεπτέμβριο του 2023, για παράβαση των άρθρων 45, 372 Π.Κ. «κλοπή κατά συναυτουργία» και 167 Π.Κ. «βία κατά υπαλλήλων».

6. Τον Σεπτέμβριο του 2022, για παράβαση του άρθρου 167 Π.Κ. «βία κατά υπαλλήλων», 169 Π.Κ. «απείθεια» και του Ν.2696/1999 «στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης».

7. Την 13/09/2022, για παράβαση των άρθρων 45, 372 Π.Κ. «κλοπή κατά συναυτουργία».

8. Την 17/08/2022, για παράβαση του άρθρου 372 Π.Κ. «κλοπή».

9. Την 27/05/2022, για παράβαση των άρθρων 45, 184 Π.Κ. «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατά συναυτουργία».

10. Την 29/10/2021 για παράβαση των άρθρων 45, 184 Π.Κ. «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατά συναυτουργία».

11. Την 18/05/2020 για παράβαση του Ν.2696/1999 «στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως» και

12. Την 05/11/2019 για παράβαση των άρθρων 45, 372 και 380 Π.Κ. «ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία» και του Ν.2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ».

Για τον 23χρονο κατηγορούμενο έχουν σχηματισθεί σε βάρος του οι κάτωθι δικογραφίες:

1. Τον περασμένο Μάιο, για παράβαση του άρθρου 361 Π.Κ. «εξύβριση», του άρθρου 333 Π.Κ. «απειλή» και του άρθρου 169 Π.Κ. «απείθεια».

2. Τον Οκτώβριο του 2024, για παράβαση των άρθρων 45, 372 Π.Κ. «κλοπή κατά συναυτουργία».

3. Τον Ιούνιο του 2020, για παράβαση των άρθρων 299 Π.Κ. «ανθρωποκτονία με πρόθεση», 380 Π.Κ. «ληστεία» και του Ν.2168/93 «περί όπλων».

Μάλιστα, ο 26χρονος κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται τρεις φορές τον μήνα στο Τ.Δ.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας του, ωστόσο κατά το παρελθόν έχει παραβιάσει αυτή την υποχρέωση.

Όσο για τον 23χρονο, του έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος εμφάνισής του εντός του 1ου πενθημέρου κάθε μήνα στο Τ.Δ.Ε.Ε. του τόπου κατοικίας του, καθώς και η διαμονή του στη δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση κατοικίας, στον Ασπρόπυργο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025, εντός οικισμού του Ασπροπύργου, -2- άτομα, ηλικίας 26 και 23 ετών, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 4-8-2025 έξω από εταιρεία σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Αρχικά, απογευματινές ώρες της 4-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα -3- ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με έτερα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα.

Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους, ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, -3- άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, ενήργησαν πλήθος πυροβολισμών προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διενήργησαν προανάκριση με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των -2- ατόμων ως εμπλεκομένων στο περιστατικό, ενώ με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τους εντόπισαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου και τους οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Κατόπιν σε έρευνα στις οικίες των -2- συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι-ρέπλικα,

καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και

-10- φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα -10- φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι -2- συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν και πιστόλι με γεμιστήρα που ήταν κρυμμένο ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους:

