Λάζαρος Καμπουρίδης: «Από αυτούς δεν χάνουμε!»

Παρέμβαση του αντιστράτηγου ε.α. Λάζαρου Καμπουρίδη σε φλέγοντα θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

1. Λιποταξία στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις …

Από επερώτηση βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, προέκυψαν νέα στοιχεία για τον θάνατο από θερμοπληξία 2 νέων στρατιωτών – ναυτών στο κέντρο εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού στην Αλεξανδρέττα. Λόγω της λιποταξίας ομάδας νέων οπλιτών, οι αξιωματικοί του κέντρου τιμώρησαν όλο το λόχο των νέων οπλιτών με δοκιμασία πολύωρης παραμονής στον ήλιο κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 2 νεκροί οπλίτες, 5 οπλίτες νοσηλεύονται, δεν υπήρχε γιατρός στο κέντρο εκπαίδευσης και κανένας από την πολιτική ηγεσία δεν παραβρέθηκε στις κηδείες λόγω φόβου αντιδράσεων. Για ποιες τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μιλάμε;;; Ο Ελληνικός Στρατός δεν χάνει από τέτοιο στρατό.

2. Οι Τούρκοι είναι ψεύτες και διεξάγουν “επιχειρήσεις επιρροής” εναντίον της Ελλάδας.

3. Κρίσεις στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Καρατόμηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού M. Gürak και στη θέση του τοποθετήθηκε ο πρώην Διοικητής Χερσαίων Δυνάμεων στρατηγός S. Bayraktaroğlu. Τρεις είναι οι λόγοι. Οι δύο αφορούν απώλειες ζωής στρατιωτικών και ο τρίτος λόγος έχει σχέση με την εκκαθάριση των κεμαλιστών από το στράτευμα. Επικράτησε ο Bayraktaroğlu καθώς είναι πιο πιστός στον Ερντογάν και αποφασισμένος στην εκκαθάριση του στρατεύματος από τους κεμαλιστές. Το φωνάζω χρόνια τώρα, ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται τις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπάρχει θέμα συνοχής στο τουρκικό στράτευμα.

Πηγή: geopolitico.gr