Μεθυσμένος και υπό την επήρεια κάνναβης ο 34χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα με θύμα τον αντιδήμαρχο Λαμίας

Σύμφωνα με το lamiareport, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 34χρονου οδηγού της Mercedes που προκάλεσε το δυστύχημα, επιβεβαίωσαν τις ενδείξεις που ελήφθησαν με το αλκοολόμετρο, καθώς η περιεκτικότητα του αίματος σε οινόπνευμα, έφτασε το 1,3 γρ/λίτρο αίματος ή 1,30 ‰, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Στον οδηγό της Mercedes έγιναν και τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε επιπλέον στον οργανισμό του η ύπαρξη ναρκωτικής ουσίας και συγκεκριμένα κάνναβης. Θυμίζουμε ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης ο 34χρονος είχε κριθεί προφυλακιστέος, παρά τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον του Ανακριτή, μεταξύ αυτών ότι είχε πιει μόλις ένα ποτό.
Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης Θρασύβουλος Σκλαβούνος, είχε χαρακτηρίσει ελλιπή τη δικογραφία υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί με τα απαραίτητα έγγραφα και δεν είχε καταγραφεί το ακριβές σημείο του τροχαίου.