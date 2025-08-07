ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» - Τι απαντά ο σύζυγος της Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις (vid)

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός».

Αυτό δηλώνει μιλώντας στο STAR ο Χρήστος Μαγειρίας, σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 5 Αυγούστου από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ, εν μέσω δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2.500.000 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχει εισπράξει μαζί με τον σύζυγό της.

Ακόμη, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, απαντά για τις επιδοτήσεις αλλά και για τα πολυτελή οχήματα που έχουν προκαλέσει σάλο στα social media.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1.400.000 εκατ. ευρώ ο Χρήστος Μαγειρίας αναφέρει: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο.

«Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», ξεκαθαρίζει ο Χρήστος Μαγειρίας.

Πηγή: newsbomb.gr