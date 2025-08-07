«Πόλεμος» για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με σφοδρά πυρά της Ένωσης Κολεγίων κατά της κυβέρνησης

Στα δύο έχουν «κοπεί» τα κολέγια στην Ελλάδα κατάσταση η οποία όπως φαίνεται επιδεινώθηκε λόγω της ίδρυσης των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα μας.

Και αυτό που τα «χωρίζει» είναι οι άδειες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αφού όπως είναι γνωστό πολλά από τα ελληνικά κολέγια συνεργάστηκαν σε ξένα ΑΕΙ για τη δημιουργία παραρτημάτων και άλλα όχι. Σήμερα τα κολέγια εκπροσωπούνται από δυο ενώσεις.

Την Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων (του οποίου τα κολέγια συνεργάζονται με τα ξένα ιδρύματα για φτιάξουν παραρτήματα στην Ελλάδα). H Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων κατηγορεί το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση ότι αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τα κρίσιμα έγγραφα εγγυητικών επιστολών και παραβόλων, ώστε να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια προέρχονται όντως από τα ξένα ιδρύματα και ότι δεν ζητήθηκαν 6 Πιστοποιητικά από τους αιτούντες άδεια λειτουργίας Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

