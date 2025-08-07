«Η Τζένα έπεσε δύο φορές αναίσθητη στο μπάνιο»: Όσα είπε στην απολογία της η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού (vids)

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 32χρονη Αλγερινή για την δολοφονία της 3χρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο, με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε λίγες ώρες η κατηγορούμενη θα περάσει την είσοδο των φυλακών Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία.



Η μαραθώνια κατάθεση και η αντίδραση της 32χρονη στο άκουσμά της προφυλάκισής της

Η 32χρονη κατηγορούμενη για την δολοφονία της 3χρονης κόρης της ήταν απόλυτα ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας της και μόνο μια φορά «λύγισε» στο τέλος των εξηγήσεων της στον ανακριτή, πριν ακούσει ότι προφυλακίζεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η κατάθεση διήρκεσε επτά ολόκληρες ώρες, με την ίδια να είναι ψύχραιμη καθ'όλη την διάρκεια της απολογίας της, ενώ μόνο βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή φαίνεται να λύγισε και να δάκρυσε.

«Βρισκόμουν σε πανικό», ισχυρίστηκε η 32χρονη στον ανακριτή

«Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα», ανέφερε.

Η ίδια μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι αποφάσεις της, ήταν αποτέλεσμα πανικού, καθώς νόμιζε όπως είπε ότι ήταν νεκρό, παρότι όταν είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είχε πει πως είχε καταλάβει πως το παιδί ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του.

«Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό», τόνισε στην κατάθεσή της η Αλγερινή μητέρα.

Στην απολογία της φέρεται να περιέγραψε και τις σκηνές που ακολούθησαν από την στιγμή που έφτασε στο περίπτερο και μετά, που έχουν καταγραφεί οι κινήσεις της από κάμερα ασφαλείας.

«Έφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στην συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε.

Η απάντηση της μητέρας για το σχέδιό της να φύγει στο εξωτερικό

H μητέρα δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων από ανακριτή και εισαγγελέα, Ανάμεσα στις ερωτήσεις ήταν γιατί επιχείρησε να φύγει από την Ελλάδα μετά τα όσα είχε κάνει, με την ίδια να απαντά ότι «φοβήθηκε».

Στην απολογία της στην οποία υπήρχε και διερμηνέας μίλησε και για την κακοποίηση που η ίδια έχει δεχτεί από τον πατέρα των παιδιών της, αλλά όπως φαίνεται ήταν προετοιμασμένη για την προφυλάκιση της.

Την ίδια ώρα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης που βρέθηκαν από την Ασφάλεια πεταμένα σε θάμνους, σε κοντινή απόσταση από την οικία της κατηγορούμενης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Τα σημαντικά ευρήματα

Εκτός του φορέματός της που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της 32χρονης που επίσης πέταξε που θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Στην σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία.

Μάλιστα, η ίδια μόλις δύο 24ωρα μετά την δολοφονία της κόρης της, επιχείρησε να διαφύγει και από την χώρα, επικοινωνώντας με την Πρεσβεία της και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, χωρίς όμως να προλάβει.

