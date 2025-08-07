Έσβησε η πυρκαγιά στη Θάσο – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις

Έσβησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η φωτιάστη Σκάλα Πρίνου Θάσου που έκαιγε από το απόγευμα της Τετάρτης, πλησιάζοντας πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Μετά τον περιορισμό των άλλων τριών μετώπων σε Ραχώνι, Καζαβητι και Μαριές, το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων έπεσε στο μέτωπο της Σκάλας Πρίνου.

Παρά τη βροχή, η πυρκαγιά συνέχισε να καίει καλαμιές προσεγγίζοντας τουριστικές μονάδες. Χάρη στις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών η πυρκαγιά περιορίστηκε και έσβησε τα μεσάνυχτα. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Οι πυρκαγιές στο νησί προκλήθηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ενισχύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πηγή: ertnews.gr