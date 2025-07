Σάλος με τη νέα καμπάνια της Σίντνεϊ Σουίνι - Κατηγορίες για «ναζιστικά υπονοούμενα» και «φυλετική προπαγάνδα» (vid)

Πολλοί χρήστες κατηγορούν την ηθοποιό και το brand για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και υποτιθέμενων «ρατσιστικών υπονοούμενων», με αφορμή το κεντρικό λογοπαίγνιο της καμπάνιας.

Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans» – ένα παιχνίδι λέξεων ανάμεσα στους όρους genes (γονίδια) και jeans (τζιν), πάνω στο οποίο βασίζεται και το δημιουργικό concept. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση προκάλεσε κατακραυγή, κυρίως στο TikTok, όπου χρήστες έκαναν λόγο για «επικίνδυνους συνειρμούς» γύρω από τη γενετική ανωτερότητα.

Σε ένα από τα βίντεο της καμπάνιας, η 27χρονη ηθοποιός εμφανίζεται ντυμένη εξ ολοκλήρου με τζιν, περπατώντας προς μια γιγαντοαφίσα με τη δική της φωτογραφία. Εκεί, σβήνει με λευκή μπογιά τη λέξη Genes και την αντικαθιστά με Jeans. Σε άλλη σκηνή, καθώς κουμπώνει το παντελόνι της, ακούγεται voiceover που εξηγεί πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, των ματιών και η προσωπικότητα.

Το σημείο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις είναι το φινάλε της διαφήμισης, όπου η Σουίνι - με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια - κοιτάζει την κάμερα και λέει: «My genes/jeans are blue», φράση που, λόγω της ομοηχίας, αφήνει σκόπιμα ασαφές αν αναφέρεται στα γονίδιά της ή στο τζιν που φορά.

Για πολλούς, η επιλογή αυτής της ατάκας σε συνδυασμό με την έμφαση σε εξωτερικά χαρακτηριστικά που ιστορικά έχουν συνδεθεί με την ιδεολογία της φυλετικής υπεροχής, παραπέμπει σε επικίνδυνες αφηγήσεις.

«Όταν χαρακτηριστικά όπως τα γαλανά μάτια και τα ξανθά μαλλιά παρουσιάζονται επανειλημμένα ως πρότυπα γενετικής υπεροχής, ξέρουμε πού οδηγεί αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά μια χρήστρια στο TikTok. Άλλοι επισήμαναν την απουσία διαφορετικών φωνών πίσω από τη δημιουργία της καμπάνιας: «Αυτό συμβαίνει όταν στο δημιουργικό τραπέζι δεν υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα», ανέφερε ένα δημοφιλές σχόλιο.

Μέχρι στιγμής, ούτε η εταιρεία American Eagle ούτε η ίδια η Σουίνι έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση για την ένταση που έχει προκληθεί.

Sydney Sweeney’s American Eagle campaign is receiving criticism for a “jeans/genes” pun that some say echoes eugenics and white supremacy rhetoric.



Right-wing voices are celebrating the ad as a pushback against “wokeness.” pic.twitter.com/Q6LkOoAqbi