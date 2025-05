Mητσοτάκης στη διάσκεψη για την Ουκρανία: «Η Ελλάδα στηρίζει άμεση και άνευ όρων εκεχειρία»

0104

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας διάρκειας 30 ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επεσήμανε κι εκείνη ότι στηρίζει την πρόταση για εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών χωρίς όρους στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλλει περισσότερες –και αυστηρότερες– κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση παραβίασης μίας κατάπαυσης πυρός.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας, είμαστε έτοιμοι για την άσκηση ισχυρών πιέσεων στη Ρωσία, αλλά και για την επιβολή περισσότερων αυστηρών κυρώσεων στην περίπτωση παραβίασης εκεχειρίας», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα κοινωνικά δίκτυα.

Today, the Coalition of the Willing convened.



We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.



It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.



The ball is now in Russia’s court.



We stand ready to maintain…