Περιπέτεια για την πριγκίπισσα Άννα: Έπεσε από το άλογο και υπέστη διάσειση

Η πριγκίπισσα Άννα, 73 ετών, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Παραμένει στο νοσοκομείο Southmead του Μπρίστολ, προληπτικά.

«Ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί πλήρως και ολόκληρη η βασιλική οικογένεια στέλνει την αγάπη και τις πιο θερμές ευχές της στην πριγκίπισσα για ταχεία ανάρρωση», προστίθεται στην ανακοίνωση. Η αιτία του τραυματισμού δεν έχει επιβεβαιωθεί, οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν χτύπημα με το κεφάλι ή τα πόδια του αλόγου.

Η πριγκίπισσα αναμενόταν να κάνει μια επίσημη επίσκεψη στον Καναδά στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Καναδικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια τελετή πολεμικού μνημείου. Το τελευταίο διάστημα σημειωτέον, με τις ασθένειες του αδερφού της, Βασιλιά Καρόλου, και της πριγκίπισσας της Ουαλίαςμ Κέιτ Μίντλετον η πριγκίπισσα Άννα είναι ένα από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Princess Anne is in hospital with a concussion. She was walking on her estate and her injuries are consistent with an impact from a horse’s head or legs.



The trip to Canada for the entombment of the Unknown Soldier in St. John's on July 1 is OFF. pic.twitter.com/6wV3DuVcrX