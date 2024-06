Στους 19 οι νεκροί από τις επιθέσεις στον Καύκασο - Μέλη «διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης» οι δράστες

«Μετά την εξουδετέρωση των απειλών για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, αποφασίστηκε να τερματιστεί η αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο Νταγκεστάν από τις 08:15 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένοπλοι επιτέθηκαν χθες, Κυριακή, σε ορθόδοξες εκκλησίες και μια συναγωγή στο Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες καταδίκασαν τις «τρομοκρατικές» αυτές ενέργειες.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν Μαχατσκαλά και στην παράκτια πόλη Ντερμπέντ.

Ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντερμπέντ, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον 15 αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης στις επιθέσεις, δήλωσε ο ηγέτης της ρωσικής αυτής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο Σεργκέι Μέλικοφ σε βίντεο που ανήρτησε στη διάρκεια της νύχτας στην εφαρμογή Telegram.



«Πάνω από 15 αστυνομικοί έπεσαν θύμα της τρομοκρατικής ενέργειας» στο Νταγκεστάν, σημείωσε ο Μέλικοφ, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί «προστάτευσαν τους άμαχους κατοίκους (...) με τίμημα τη ζωή τους».



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν.

Το πρακτορείο TASS, ωστόσο, μετέδωσε ότι οι δράστες ήταν μέλη «διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης». «Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο ηγέτης της δημοκρατίας του Νταγκεστάν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ των δραστών ήταν δύο από τους γιους του Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο 63χρονος Ομάροφ συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης. Έξι εκ των δραστών της επίθεσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον Σεργκέι Μέλικοφ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο πένθος στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions



In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.



Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe