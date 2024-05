Tripadvisor: Οι 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2024 - Τέσσερις ελληνικές στη λίστα

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2024. Η λίστα για τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης προέρχεται από τα Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches 2024 για τις καλύτερες του κόσμου.

Οι λάτρεις του ήλιου και της θάλασσας θα δουν ότι στις τρεις πρώτες θέσεις φιγουράρουν μεσογειακές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία με τρεις κορυφαίες παραλίες. Η λίστα έχει δημιουργηθεί από την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών και των αξιολογήσεων από ταξιδιώτες του Tripadvisor για παραλίες σε όλο τον κόσμο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023. Καλύτερη παραλία στην Ευρώπη στέφθηκε η Praia da Falésia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Κερδίζει επίσης την παγκόσμια κατάταξη, ρίχνοντας την έξι φορές πρωταθλήτρια Baia do Sancho στη Βραζιλία από την κορυφή. Το Tripadvisor αναφέρει: «Η Praia da Falésia είναι γνωστή για τους εντυπωσιακούς βράχους, τη χρυσή άμμο και τα αστραφτερά γαλάζια νερά της. Κάντε ηλιοθεραπεία στην τεράστια ακτή, κάντε κολύμπι ή σέρφινγκ στα κύματα ή κάντε μια βόλτα στο γραφικό μονοπάτι στην κορυφή των βράχων και δείτε την απίστευτη θέα». Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Spiaggia dei Conigli στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας και στην 3η θέση η παραλία La Concha στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας. Στη λίστα, φιγουράρουν και τέσσερις ελληνικές παραλίες. Στην 6η θέση βρίσκεται η παραλία Φαλάσαρνα στην Κρήτη. Το Tripadvisor αναφέρει για την παραλία: «Ροζ άμμος, γαλάζια νερά, εκπληκτικά βουνά, απίστευτα ηλιοβασιλέματα. Η παραλία Φαλάσαρνα είναι τα πάντα για τη θέα. Μόλις τα πάρετε όλα, πηγαίνετε για κολύμπι, κολύμβηση με αναπνευστήρα ή χαλαρώστε στην απαλή άμμο και, στη συνέχεια, τραβήξτε σε ένα κοντινό μπαρ ή καφετέρια». Στην 8η θέση βρίσκεται ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, στη 12η θέση η παραλία Άντονι Κουίν στη Ρόδο και στη 14η θέση τα Μάταλα στην Κρήτη. Οι 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη σύμφωνα με το Tripadvisor: Praia da Falésia, Πορτογαλία

Spiaggia dei Conigli, Ιταλία

Παραλία La Concha, Ισπανία

Παραλία Reynisfjara, Ισλανδία

Playa de Las Canteras, Ισπανία

Φαλάσαρνα, Ελλάδα

Παραλία Νησί, Κύπρος

Παραλία Μύρτος, Ελλάδα

Playa de Maspalomas, Ισπανία

Παραλία Μαύρης Άμμου, Ισλανδία

Παραλία Playa de Muro, Ισπανία

Παραλία Άντονι Κουίν, Ελλάδα

Plage de Palombaggia, Γαλλία

Μάταλα, Ελλάδα

Fig Tree Bay, Κύπρος

Παραλία Iztuzu, Türkiye

Cala Mariolu, Ιταλία

Παραλία Μακρόνησος, Κύπρος

Παραλία Weymouth, Ηνωμένο Βασίλειο

Παραλία Bournemouth, Ηνωμένο Βασίλειο

Παραλία Konyaalti, Τουρκία

Praia da Nazare, Πορτογαλία

Lido Marakaibbo, Ιταλία

Praia dos Três Irmãos, Πορτογαλία

Παραλία Mellieha, Μάλτα Πηγή: newsbomb.gr