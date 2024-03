«Σκοτώστε τους» - «Παγώνει» το βίντεο του ISIS από τη στιγμή της επίθεσης

Το βίντεο, που διαρκεί ενάμιση λεπτό, παρουσιάζει μέλη του ISIS μέσα στο Crocus City Hall να γαζώνουν εν ψυχρώ και να μαχαιρώνουν πολίτες που απλά έτυχε να βρίσκονται εκεί.

Το βίντεο, που περιγράφεται από την τρομοκρατική ομάδα ως «αποκλειστικές σκηνές… της αιματηρής επίθεσης εναντίον χριστιανών στο Krasnogorsk στη Μόσχα», ξεκινά με έναν τρομοκράτη να κρατά ένα μαχαίρι και να τρέχει στην κεντρική αίθουσα του Crocus City Hall.

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο αναφέρει δύο φορές: «Φέρτε το όπλο. Σκοτώστε τους, μη δείξετε έλεος». Στη συνέχεια, ένας άλλος άνδρας που κρατά ένα κιτρινόμαυρο όπλο τρέχει στην αίθουσα και πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ένοπλος που κινηματογραφεί το μακελειό λέει: «Οι άπιστοι θα νικηθούν, αν θέλει ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Οι άπιστοι θα ηττηθούν. Βγήκαμε έξω για χάρη του Αλλάχ».

Στη συνέχεια φαίνονται οι τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες να απομακρύνονται αργά από την είσοδο της κύριας αίθουσας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν οι τέσσερις ύποπτοι για την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής και βρίσκονται τώρα υπό κράτηση από την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

Οι ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ και μεταφέρθηκαν στη Μόσχα με δύο οχήματα μεταφοράς κρατουμένων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας σταμάτησαν ένα λευκό αυτοκίνητο στο Μπριάνσκ, 210 μίλια νοτιοδυτικά της Μόσχας, και ανέκριναν υπόπτους, ανέφεραν νωρίτερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το BBC ανέφερε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν 30χρονος υπήκοος του Τατζικιστάν, ο οποίος υπερέβη τη ρωσική περίοδο παραμονής, 90 ημερών το 2018, και διατάχθηκε από δικαστήριο να προβεί σε «ελεγχόμενη έξοδο» από τη Ρωσία. Ο άλλος άνδρας ήταν επίσης πολίτης του Τατζικιστάν, ηλικίας 25 ετών, ανέφερε ο δημοσιογράφος του BBC, επικαλούμενος και τα διαβατήρια.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Πούτιν καταδίκασε τη σφαγή ως την πιο θανατηφόρα στη Ρωσία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση ως «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια» και επανέλαβε προηγούμενες υποδείξεις των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας ότι οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν στην Ουκρανία.

