Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα στην ΕE: Οι νέοι εξτρεμιστές, οι στόχοι και η κρύπτη με τα όπλα

Μια νέα τρομοκρατική απειλή αναδύεται στην Ευρώπη που συνδέεται με το Ιράν και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς κινητοποιεί νέους εξτρεμιστές και ριζοσπαστικά δίκτυα, γράφει σε αποκλειστικό δημοσίευμα η Wall Street Journal.

Οι αρχές στην Ευρώπη απέτρεψαν πολλά τρομοκρατικά σχέδια, στα οποία ενίοτε εμπλέκονταν υπόπτοι που παρίσταναν τους πρόσφυγες, προκαλώντας συναγερμό για μια αυξανόμενη σειρά απειλών από εξτρεμιστές. Σε μια έρευνα τον περασμένο Δεκέμβριο -που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως- η αστυνομία στην Αυστρία και τη Βοσνία συνέλαβε δύο ξεχωριστές ομάδες Αφγανών και Σύρων προσφύγων που μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά.

Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες εβραϊκών και ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη στα κινητά τηλέφωνα ορισμένων υπόπτων, τα οποία υποδηλώνουν ότι υποκινούνταν από τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σημειώνει η WSJ.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη στο τέλος του περασμένου έτους μιας ομάδας υπηκόων από το Τατζικιστάν που ήταν ύποπτοι για σχεδιαζόμενες επιθέσεις στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας στη Γερμανία και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη τα Χριστούγεννα. Και οι δύο εκκλησίες πλημμυρίζουν με εκατοντάδες επισκέπτες για την περίοδο των γιορτών.

Και πιο πρόσφατα οι ιταλικές αρχές δήλωσαν στις αρχές της εβδομάδας ότι συνέλαβαν τρεις Παλαιστίνιους ύποπτους που ήταν μέλη της «Ταξιαρχίας των Μαρτύρων του Αλ Άκσα», η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία.

Αυξάνεται η τρομοκρατική απειλή

Οι ερευνητές είπαν ότι τα ξεχωριστά περιστατικά υποδηλώνουν ότι η τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη όχι μόνο αυξάνεται αλλά προέρχεται και από νέες πηγές, γεγονός που περιπλέκει το έργο των υπηρεσιών ασφαλείας. Ένα κύμα επιθέσεων που έπληξε τη «γηραιά ήπειρο», ξεκινώντας το 2015, εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό και εν μέρει κατευθύνθηκε από το Ισλαμικό Κράτος, τη σουνιτική τρομοκρατική πολιτοφυλακή στη Συρία και το Ιράκ.

Τώρα η απειλή δεν προέρχεται μόνο από το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, τον διάδοχο οργανισμό του Ισλαμικού Κράτους που εδρεύει στο Αφγανιστάν, αλλά και από το Ιράν και τους αντιπροσώπους του στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, προειδοποίησε στο τέλος του περασμένου έτους ότι αυτοί και άλλοι παράγοντες επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Γάζα και ότι οι Εβραίοι και τα εβραϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη ήταν μεταξύ των πιθανών στόχων.

Στο τέλος του περασμένου έτους, η γερμανική αστυνομία εξαπέλυσε επιδρομές σε όλη τη χώρα με στόχο τη Χαμάς και τις θυγατρικές της. Γερμανοί και Ολλανδοί ερευνητές συνέλαβαν επίσης τέσσερα άτομα που φέρονται να έλαβαν εντολή από τη Χαμάς να ανοίξουν μια μυστική κρύπτη όπλων και να επιτεθούν σε εβραϊκούς στόχους στο Βερολίνο και αλλού στη Δυτική Ευρώπη.

Η υπόγεια κρύπτη όπλων της Χαμάς

Οι Γερμανοί εισαγγελείς είπαν ότι η Χαμάς είχε θάψει τα όπλα υπόγεια στην Ευρώπη πριν από χρόνια, αλλά ότι οι ύποπτοι, όλοι τους μακροχρόνια μέλη της Χαμάς που εμπλέκονται στις υπερπόντιες επιχειρήσεις της οργάνωσης, δεν θα αποκαλύψουν πού.

Η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και ευρωπαϊκές οργανώσεις που βρίσκονται κοντά τους έχουν χρησιμοποιήσει τον πόλεμο στη Γάζα για προπαγάνδα, στρατολόγηση και συγκέντρωση χρημάτων, δήλωσαν Γερμανοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Οι δωρεές από άτομα στην Ευρώπη για τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ έχουν αυξηθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ που άφησε πίσω 1.200 νεκρούς, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι ομάδες έχουν επίσης εντείνει τις διαδικτυακές δραστηριότητες και έχουν ενθαρρύνει τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Γάζα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Τόσο η Χαμάς όσο και η Χεζμπολάχ έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής την Ευρώπη ως κόμβο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ως ασφαλές καταφύγιο για τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιδρομές στη Χαμάς υποδηλώνουν ότι αυτές οι ομάδες στρέφονται τώρα για να σχεδιάσουν δολοφονίες και δολιοφθορές στην Ευρώπη, που απευθύνονται κυρίως σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας από πολλές χώρες.

Ταυτόχρονα, η περίπτωση των υπόπτων του Τατζικιστάν εγείρει ανησυχίες ότι τρομοκρατικές ομάδες με διασυνδέσεις με το Ιράν και τους πληρεξουσίους του, χρησιμοποιούν και πάλι την εισροή προσφύγων στην Ευρώπη για να διεισδύσουν στην περιοχή. Οι περισσότεροι από τους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους που έπληξαν το Παρίσι το 2015 έφτασαν από τη Συρία και το Ιράκ παρουσιαστηκαν ως πρόσφυγες και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο υπέβαλαν αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ πέρυσι, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε.

Τον Νοέμβριο, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου και σε άλλες οργανώσεις στην πόλη με την υποψία ότι υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ, την οποία η χώρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Το κέντρο, το οποίο διευθύνει το τζαμί Ιμάμ Αλί με τα μπλε πλακάκια που βρίσκεται σε μια αριστοκρατική συνοικία της γερμανικής πόλης, είναι μια από τις «σημαντικότερες αντιπροσωπείες του Ιράν στη Γερμανία και μια σημαντική πηγή προπαγάνδας για το Ιράν στην Ευρώπη», σύμφωνα με έκθεση των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Ο ύποπτος ρόλος του Ιράν

Το Ιράν έχει ιστορικό στόχευσης αντιφρονούντων και εγχώριων αντιπάλων στο εξωτερικό. Αλλά πιο πρόσφατα, η Τεχεράνη έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο τους Εβραίους στην ήπειρο. Τον Δεκέμβριο, ένας Γερμανο-Ιρανός καταδικάστηκε από γερμανικό δικαστήριο σε σχεδόν τρία χρόνια φυλάκιση για απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε συναγωγή στην πόλη Μπόχουμ για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης τον Νοέμβριο του 2022.

Το 2017, δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε έναν Πακιστανό φοιτητή σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία του πρώην προέδρου της Γερμανο-Ισραηλινής Εταιρείας για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή δολοφονία.

Σε μια συνωμοσία που αποτράπηκε στο τέλος του 2021 αλλά αναφέρθηκε μόνο από το Radio Sweden τον περασμένο μήνα, η Τεχεράνη ανέπτυξε δύο πράκτορες που υποδύονταν το παντρεμένο ζευγάρι προσφύγων στη Σουηδία και σχεδίαζαν τη δολοφονία τριών διακεκριμένων Εβραίων ηγετών, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές. Οι στόχοι ήταν η Saskia Pantell, πρώην επικεφαλής της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας, ο Aron Verständig, πρόεδρος των Σουηδικών Εβραϊκών Κοινοτήτων, και ένα τρίτο άτομο που δεν κατονομάζεται.

Οι ύποπτοι που ονομάζονται Mahdi Ramezani και Fereshteh Sanaefarid, έφτασαν στη Σουηδία προσποιούμενοι τους Αφγανούς πρόσφυγες το 2015 και έλαβαν άσυλο δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με Σουηδούς αξιωματούχους. Οι αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι ήταν πράκτορες εν υπνώσει του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μιας ιρανικής στρατιωτικής ομάδας που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση στις ΗΠΑ, και ότι τους ανατέθηκε η δολοφονία το 2021. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Το ζευγάρι πέρασε μήνες υπό κράτηση και απελάθηκε στο Ιράν το 2022, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών δεν ήταν αποδεκτά στο δικαστήριο. Ένας αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας που φέρεται να είχε επαφή με το ζευγάρι εκδιώχθηκε από τη Σουηδία. «Οι άνθρωποι που έβαλαν στο στόχαστρο θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν θεσμούς που συνδέονται με αυτό που βλέπουν ως εχθρικό κράτος, το Ισραήλ, παρόλο που ήμασταν απλώς Εβραίοι που ζούσαμε στη Σουηδία», είπε η Pantell.

Πηγή: newsbomb.gr