Πόλεμος στο Ισραήλ: Έληξε το τελεσίγραφο για τη Γάζα – Σε θέσεις μάχης για τη χερσαία επιχείρηση

Στο τρίτο τελεσίγραφό του το Ισραήλ καλούσε τους κατοίκους της Γάζας και της βόρειας Λωρίδας της περιοχής να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός δεν θα στοχεύει τη συγκεκριμένη διαδρομή όσο διαρκούσε η εκκένωση.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς φέρεται να εμπόδιζε την αναχώρηση αμάχων.

Την είδηση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που είναι πλέον έτοιμες για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα, ανέβαλαν τη στρατιωτική επιχείρηση γι’ αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, μετέδωσαν οι «New York Times».

Στο μεταξύ, με μπαράζ βομβαρδισμών απάντησε, νωρίτερα, το Ισραήλ στην επίθεση της Χεζμπολάχ σε πόλεις του βορρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε έναν πύραυλο εναντίον μεθοριακού χωριού στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις άλλοι, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη λιβανέζικη οργάνωση.

An anti-tank missile was fired from Lebanon, which injured 5 Israeli soldiers.



Hezbollah claimed the Attack. pic.twitter.com/i0ciRAzaw9