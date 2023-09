Πέντε οι νεκροί Έλληνες στη Λιβύη - Επέστρεψε στην Ελλάδα το C-130 με τους 13 τραυματίες (vid)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του χθεσινού τροχαίου καθώς συνολικά επτά άτομα σκοτώθηκαν και από αυτά τα πέντε ήταν μέλη της ελληνικής αποστολής.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, στις 6:58 το πρωί της Δευτέρας (18/9) προσγειώθηκε στην Ελευσίνα ένα C-130 το οποίο είχε μεταβεί στη Λιβύη έτσι ώστε να πάρει τους τραυματίες από το σοβαρό δυστύχημα της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, με το C-130 επέστρεψαν ήδη στην Ελλάδα 13 τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ήδη διακομίζονται άμεσα σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε λίγη ώρα θα απογειωθεί από τη Βεγγάζη και ένα ελληνικό C-27, με το οποίο θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι σοροί όσων έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Λιβύη

Πέντε από τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, καθώς το φορτηγό που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, στην ευρύτερη περιοχής της Βεγγάζης. Η αρχική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και δύο αγνοούμενους.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρει:

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Η ΕΡΤ λίγο μετά τις 23:00 μετέδωσε ότι οι νεκροί είναι τρεις, δύο υγειονομικοί και ένα στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, ενώ υπάρχουν και δύο αγνοούμενοι.

Πηγή: newsbomb.gr

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld