Κακοκαιρία Daniel: Παραμένει κομμένη στα δύο η χώρα – Δεν υποχώρησαν τα νερά στην Εθνική Οδό

Κομμένη στα δύο παραμένει ακόμα η χώρα τόσο οδικά όσο και σιδηροδρομικά ύστερα από τα πρωτόγνωρα πλημμυρικά φαινόμενα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, χωρίς κανείς να μπορέσει να εκτιμήσει πότε θα υποχωρήσουν τα νερά ώστε τουλάχιστον να ανοίξει ξανά η Εθνική Οδός.

Αυτή είναι και η βασική προσδοκία ώστε να συνδεθεί ξανά το βόρειο με το νότιο τμήμα της χώρας, καθώς η κατάσταση με τον σιδηρόδρομο είναι ακόμα πιο περίπλοκη με τον ΟΣΕ να εκτιμά ότι θα χρειαστεί το λιγότερο 1,5 μήνας προκειμένου να επανεκκινήσουν κάποια εμπορευματικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Κι αυτό υπό την προυπόθεση ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα ανάψουν το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ αφού οι ζημιές σε δίκτυο, σταθμούς και εξοπλισμό είναι πρωτοφανείς.

Η Εθνική Οδός

Απροσπέλαστη παραμένει η Εθνική Οδός στο ύψος της Λάρισας με το υπουργείο να ανακοινώνει καθημερινά 24ωρες παρατάσεις στη δωρεάν διέλευση των οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων των εναλλακτικών διαδρομών. Στον αυτοκινητόδρομο ειχε συγκεντρωθεί νερό σε ύψος 80 εκατοστών σε μια διαδρομή περίπου 3 χιλιομέτρων, το οποίο θα πρέπει να υποχωρήσει προκειμένου να ξαναδοθεί στην κυκλοφορία.

Με βάση τις ενημερώσεις της παραχωρησιούχου «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» γίνεται καθημερινός έλεγχος της στάθμης των νερών στο αποκλεισμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου. Την Τρίτη αν και έγινε προσπάθεια διέλευσης με εξειδικευμένο όχημα Unimog, το οποίο μπορεί να διέλθει σε συγκεντρωμένα ύδατα ύψους έως και 1,10 μέτρων, απέτυχε.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πάντως, παρέτεινε το μέτρο της δωρεάν διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», στα διόδια της Εγνατίας Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με Ιόνια Οδό, κατά μήκος της Ιόνιας Οδού και του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στις δυο κατευθύνσεις, έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Επιπλέον, αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται ούτε στα διόδια του αυτοκινητοδρόμου «Αιγαίου», στο τμήμα από Νίκαια μέχρι τον Μαλιακό Κόλπο (Πελασγία), συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών διοδίων στην εν λόγω περιοχή.

Πανοραμικές λήψεις της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης & της επαρχιακής Λάρισας - Συκουριου που έχουν πλημμυρίσει (gallery)Πανοραμικές λήψεις της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης & της επαρχιακής Λάρισας - Συκουριου που έχουν πλημμυρίσει (gallery)

Νέο χτύπημα για τον σιδηρόδρομο

Την ίδια στιγμή ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στον σιδηρόδρομο στο τμήμα του δικτύου που διατρέχει περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Τουλάχιστον 1,5 μήνας θα χρειαστεί προκειμένου να ξανασφυρίξει τρένο στο σύνολο του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Οπου υποχωρούν τα νερά και οι λάσπες, αποκαλύπτονται εικόνες ασύλληπτης καταστροφής, με την αποκατάσταση του δικτύου να υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί καιρό, ενώ θα απαιτήσει και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται έως αυτή τη στιγμή στα 160 εκ. ευρώ, αλλά είναι αβέβαιο εάν ο λογαριασμός θα αυξηθεί κι άλλο. Από τις λάσπες και τα νερά δε γλύτωσαν ούτε τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου η τηλεδιοίκηση, αλλά και η σηματοδότηση και φωτοσήμανση που καταστράφηκαν στους σταθμούς, Παλαιοφάρσαλο, Ορφανά, Δοξαρά, Κραννώνα και Μεζούρλο. Εκτεταμένες ζημιές που ουσιαστικά τον βγάζουν εντελώς εκτός λειτουργίας έχει και ο σταθμός του Δομοκού, ενώ σε πολλά σημεία έως και το βραδυ της Τρίτης οι γραμμές παρέμεναν βυθισμένες στη λάσπη.

Ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον σε ένα τμήμα που εκτείνεται σε περίπου 60 χιλιόμετρα βρέθηκε ξανά στο σημείο μηδέν και μάλιστα την ώρα που έως τα τέλη του μήνα σχεδιαζόταν να έχουν παραδοθεί σε λειτουργία τα συγχρονα συστήματα που είχαν ανακοινωθεί ότι θα ολοκληρωθούν μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα.

Ετσι, τα τρένα ύστερα από μία τρίμηνη διακοπή της κυκλοφορίας τους μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, αναγκάστηκαν να πατήσουν πάλι φρένο - άγνωστο για πόσο ακριβώς - μόλις λιγους μήνες μετά την επανεκκίνησή τους. Οι διακοπές αυτές μάλιστα θα φέρουν σε ακόμα δυσχερέστερη θέση και τα οικονομικά του Οργανισμού καθώς για τα διαστήματα αυτά ως διαχειριστής του δικτύου δεν εισπράττει τα τέλη διέλευσης από τις εταιρίες λειτουργίας.

Στόχος πλέον της διοίκησης του ΟΣΕ είναι η όσο το δυνατόν συντομότερη επανεκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια. Η αρχη θα γίνει με ντιζελοκίνητα τρένα που θα κινούνται σε μία γραμμή κυκλοφορίας και θα εκτελούν εμπορευματικά δρομολόγια με χαμηλές ταχύτητες περίπου 80 χλμ την ώρα στα προβληματικά σημεία. Η πίεση για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι ήδη μεγάλη καθώς έχουν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός κοντέινερς στον Πειραιά, το Ικόνιο, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστο ακόμα είναι πότε θα καταστεί δυνατό να επανεκκινήσουν τα επιβατικά δρομολόγια, τα οποία δεν εκτελούνται. Ηδη, πάντως, υπάρχει γκρίνια ως προς την απόφαση της Hellenic Train να διακόψει τη σιδηροδρομική σύνδεση και στο τμήμα Αθήνα – Λιανοκλάδι, στο οποίο η γραμμή είναι «καθαρή» και χωρίς προβλήματα. Η διακοπή των δρομολογίων, η οποία σύμφωνα με σιδηροδρομικές πηγές, δε δικαιολογείται, έχει αφήσει χωρίς εξυπηρέτηση ενδιάμεσες περιοχές, όπως η Θήβα, η Λιβαδειά και η Τιθορέα χωρίς αυτές να έχουν πληγεί από τα ακραία φαινόμενα.

Πηγές της ΗΤ έλεγαν στο «Εθνος» ότι σχεδιάζεται η επαναδρομολόγηση των τοπικών τρένων στο εν λόγω τμήμα ίσως και από την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ενδιάμεσες περιοχές.

Ωστόσο εκτός συζήτησης φαίνεται να είναι επί του παρόντος η υποκατάσταση τμήματος των δρομολογίων Intercity από λεωφορεία, καθώς κάτι τέτοιο – όπως λένε - θα απαιτούσε διπλή μετεπιβίβαση για ένα ταξίδι έως τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που θα έκανε τα δρομολόγια μη ελκυστικά στο επιβατικό κοινό.

Η ΗΤ ανακοίνωσε μερική επαναφορά της λεωφορειακής σύνδεσης Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας στο τμήμα Καρδίτσα – Τρίκαλα Καλαμπάκα ύστερα από την άρση της διαοπής κυκλοφορίας σε ορισμένες επαρχιακές οδούς από την Τρίτη. Τα δρομολόγια που θα εκτελούνται είναι:

C 1884 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛ/ΚΑ ), ώρα αναχώρησης 10:40

C 1885 (ΚΑΛ/ΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ), ώρα αναχώρησης 15:20

C 888 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛ/ΚΑ ), ώρα αναχώρησης 18:40

C 1889 (ΚΑΛ/ΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΡΙΣΑ), ώρα αναχώρησης 19:35

Από την Τετάρτη ξεκινούν ξανά και τα δρομολόγια του οδοντωτοού, τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω κατολίσθησης στη γραμμή Διακοφτό - Καλάβρυτα.

Πηγή: ethnos.gr