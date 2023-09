«Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει όσο ένα εισιτήριο» - Οργή στο Twitter για όσα φρικτά έγιναν στον Πειραιά

Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 36 ετών, έτρεξε να προλάβει το πλοίο της Blue Horizon για Κρήτη και μέλη του πληρώματος θεώρησαν φυσιολογικό να τον σπρώξουν στη θάλασσα.

Με τον άνθρωπο να πνίγεται και άλλους επιβάτες να παρακολουθούν σοκαρισμένοι, το πλοίο ξεκίνησε κανονικά το ταξίδι του και λίγο αργότερα ο κόσμος ενημερώθηκε ότι «η καθυστέρηση απόπλου του πλοίου οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο δεν έχει καμία ευθύνη για το συμβάν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Λυπούμαστε για την αποκτήνωση...

This is the moment the #BlueHorizon is being called by the coast guard to return to #Piraeus port after a video surfaced, revealing crew involvement in the death of a passenger.



According to reports, the crew members involved in the incident and the captain, have been arrested.