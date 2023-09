Κακοκαιρία Daniel: Νέο μήνυμα 112 για Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες και Φθιώτιδα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Το μήνυμα είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες ώρες ενώ ταυτόχρονα έχουν σταλεί μηνύματα 112 για απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Βόλο, στο Πήλιο και στην Σκιάθο.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχίσουν να χτυπούν με την ίδια ένταση και τις επόμενες ώρες και για τον λόγο αυτό οι αρχές είναι σε επιφυλακή.

Ήδη, από την κακοκαιρία μετράμε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο στην Θεσσαλία και οι εικόνες που έρχονται από όλη σχεδόν τη Μαγνησία είναι αποκαρδιωτικές.

Γέφυρες έχουν καταρρεύσει.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Η θάλασσα «κατάπιε» αυτοκίνητα στον Αγιο Ιωάννη Πηλίου.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB