Μάλιστα στο βίντεο του Reuters που κόβει την ανάσα φαίνεται η έκταση της καμμένης γης αλλά και αρκετών οικισμών που εκκενώθηκαν, στις καταστροφικές φωτιές της Ρόδου. Η περιοχή έχει γίνει στάχτη, παντού είναι καμένα και ελάχιστα είναι τα σπίτια που έχουν σωθεί.

A drone's view of the devastation caused by wildfires on the Greek island of Rhodes pic.twitter.com/IfF6XC7SmV