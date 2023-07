Οι Coldplay έρχονται στην Ελλάδα - Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον Chris Martin και την μπάντα του

Οι Coldplay έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2024 και η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες των τελευταίων ημερών ότι θα έχουμε και στη χώρα μας την ευκαιρία να δούμε από κοντά το εντυπωσιακό σόου του Chris Martin και της παρέας του.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της ευρωπαϊκής περιοδείας των Coldplay έγινε στα social της μπάντας η ανακοίνωση για τημ τρίτη σειρά εμφανίσεων της μπάντας - τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024 - μια ανακοίνωση που φέρνει το "Music of the Spheres" στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις 8 Ιουνίου 2024.



Με 100 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, οι Coldplay είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του 21ου αιώνα και ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα όλων των εποχών. Σύμφωνα με το Fuse, είναι επίσης το έκτο πιο πολυβραβευμένο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής.

Το Rock and Roll Hall of Fame συμπεριέλαβε το "A Rush of Blood to the Head" στη λίστα με τα "200 Definitive Albums" και το single "Yellow" είναι μέρος της έκθεσης "Songs That Shaped Rock and Roll" ως μια από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές ηχογραφήσεις της βιομηχανίας.

Music Of The Spheres World Tour

Οι νέες ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις του συγκροτήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, καθώς και την πρώτη τους εμφάνιση στη Ρώμη μετά το 2003 και στη Βουδαπέστη μετά το 2008.

Οι fans μπορούν να εγγραφούν στο Coldplay.com τώρα, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην πρώτη φάση προπώλησης εισιτηρίων – η οποία ξεκινά για ολόκληρη την περιοδεία την Τρίτη 25 Ιουλίου (δείτε τις τοπικές ώρες παρακάτω).

Η προπώληση στο Coldplay.com θα ξεκινήσει στις 09:00 (τοπική ώρα) στην Αθήνα, το Βουκουρέστι, τη Βουδαπέστη, τη Λυόν, τη Ρώμη και το Ελσίνκι και στις 10:00 (τοπική ώρα) στο Ντύσελντορφ, το Μόναχο, τη Βιέννη και το Δουβλίνο. Η γενική προπώληση για όλες τις πόλεις θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου στις 10:00.

Όπως διαβάζουμε στην επίσημη ανακοίνωση των Ελλήνων διοργανωτών, από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show) και ότι έχουν φυτευθεί 5 εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).

Οι ευφορικοί Coldplay τραγουδούν 'Viva la Vida'

Οι Coldplay σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1996 και αποτελούνται από τον τραγουδιστή και πιανίστα Chris Martin, τον κιθαρίστα Jonny Buckland, τον μπασίστα Guy Berryman, τον ντράμερ Will Champion και τον δημιουργικό διευθυντή Phil Harvey. Γνωρίστηκαν στο University College του Λονδίνου και άρχισαν να παίζουν μουσική μαζί από το 1996 έως το 1998, με το όνομα Pectoralz και στη συνέχεια Starfish.

Η ταινία "Back to the Future" ήταν αυτή που ενέπνευσε τον Chris Martin να ασχοληθεί με τη μουσική και τελικά να ιδρύσει το συγκρότημα των Coldplay, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο «The Kelly Clarkson Show». Ο Martin στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε επίσης πώς η διασκευή του τραγουδιού του Τσακ Μπέρι που ακούγεται στην ταινία του 1985, τον ενέπνευσε για να ακολουθήσει μουσική καριέρα. «Αυτό με έκανε να θέλω να είμαι σε ένα συγκρότημα. Αυτή η σκηνή, ναι» τόνισε.

«Μεγάλωσα στην ύπαιθρο της Αγγλίας, πριν από το διαδίκτυο» συνέχισε. «Οπότε, οποιαδήποτε μουσική στην τηλεόραση ήταν σημαντική… Το πρώτο πράγμα που ηχογράφησα ήταν ό,τι υπήρχε σε μια εκπομπή που λεγόταν “The A-Team”. Και είχα ένα κασετόφωνο και το τοποθετούσα κοντά στην τηλεόραση για να ηχογραφήσω τη μουσική της». [Θυμίζουμε ότι οι Coldplay υποδέχθηκαν τον πρωταγωνιστή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας, Μάικλ Τζ. Φοξ, στη σκηνή στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ το 2016 για να ερμηνεύσει τραγούδια από το soundtrack της ταινίας. Ο Μάρτιν χαρακτήρισε τη συνάντηση ως το αναμφισβήτητα κορυφαίο σημείο της καριέρας του]

Αφού κυκλοφόρησαν ανεξάρτητα ένα extended play, με τίτλο Safety (1998), το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την Parlophone το 1999. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Parachutes (2000), περιελάμβανε το single "Yellow" που τους έκανε γνωστούς στο κοινό και απέσπασε ένα Brit Award για το Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς, ένα Grammy Award για το Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και μια υποψηφιότητα για το Mercury Prize.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, “A Rush of Blood to the Head” (2002), απέσπασε τις ίδιες διακρίσεις και περιελάμβανε τα singles "The Scientist" και "Clocks", με το τελευταίο να κερδίζει βραβείο Grammy για δίσκο της χρονιάς.

Η προβληματική παραγωγή του τρίτου άλμπουμ του συγκροτήματος, “X&Y” (2005), τους έσπρωξε να εξερευνήσουν νέα μουσικά εδάφη με το τέταρτο άλμπουμ τους, “Viva la Vida or Death and All His Friends” (2008)- και τα δύο ήταν τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς παγκοσμίως το 2005 και το 2008 αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας την κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες.

Το “Viva la Vida” κέρδισε επίσης ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ και την πρώτη υποψηφιότητα του συγκροτήματος για άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το ομώνυμο κομμάτι του έγινε το πρώτο single από βρετανικό συγκρότημα που βρέθηκε στην κορυφή των charts - τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 21ο αιώνα.

Έκτοτε, οι Coldplay διαφοροποίησαν περαιτέρω τον ήχο τους με τις επόμενες κυκλοφορίες “Mylo Xyloto” (2011), “Ghost Stories” (2014), “A Head Full of Dreams” (2015), “Everyday Life” (2019) και “Music of the Spheres” (2021). Κάθε άλμπουμ παρουσίαζε ένα μοναδικό θέμα και προσέθετε “αποχρώσεις” στο αρχικό ρεπερτόριο του συγκροτήματος

Είναι γνωστοί για τις "ευφορικές" ζωντανές εμφανίσεις τους! Για τον εορτασμό της 20ής επετείου τους το 2018, έκανε πρεμιέρα ένα ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό για την καριέρα τους, σε σκηνοθεσία του Mat Whitecross.

Πηγή: news247.gr