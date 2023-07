Γαλάτσι: Ελεύθεροι οι 7 που είχαν προσαχθεί για τα επεισόδια με ρίψεις μολότοφ στο εργοτάξιο του Μετρό

Τα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, όταν νεαροί που σύμφωνα με την Αστυνομία εξήλθαν από το χώρο του Άλσους Βεΐκου όπου γινόταν αντιρατσιστικό φεστιβάλ, επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ εναντίον του εργοταξίου του μετρό και των αστυνομικών δυνάμεων.

Τα επεισόδια στο Γαλάτσι διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, από τις 2.00 έως τις 4.00 τα ξημερώματα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία από τις βόμβες μολότοφ υπέστησαν ζημιές 3 μηχανήματα, 2 κομπρεσέρ και 4 ΙΧ αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το εργοτάξιο του Μετρό στην οδό Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Τα επεισόδια κατέγραψε βίντεο που ανέβηκε στα social media και δείχνουν τους άγνωστους να πετάνε μολότοφ.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγιναν επτά προσαγωγές, αλλά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Η Τροχαία έκλεισε τη λεωφόρο Βεΐκου και γίνονταν εκτροπές της κυκλοφορίας μέχρι τις 7:00 το πρωί, ενώ οι φωτιές σβήστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Outside the #24thAntiraFestAthens in the Veikos Grove, clashes broke out between police and a group of people. (02:30)#Γαλατσι pic.twitter.com/H77IQYkm7c