Οι Depeche Mode έκαναν για πρώτη φορά ντουέτο με Ελληνίδα - Ακούστε το τραγούδι τους (vid)

H Kid Moxie συνεργάζεται με τους Depeche Mode και τραγουδάει μαζί με τον Dave Gahan με το δικό της cinematic pop στιλ. Βάλτε δυνατά στα ηχεία το "Wagging Tongue”.

Οι Depeche Mode, που μετρούν μόλις δύο ντουέτα με Johnny Cash και Goldfrapp, συνεργάζονται για πρώτη φορά με Ελληνίδα καλλιτέχνη και μας προτείνουν το "Wagging Tongue” με την electronic neon noir ματιά της μοναδικής Κid Moxie.

Η Έλενα Χαρμπίλα (όπως είναι το ελληνικό της όνομα) δημιουργεί ένα "παρόν" και προδιαγράφει το μέλλον που κάθε καλλιτέχνης ονειρεύεται. Συνεργάστηκε με τον Αλ Πατσίνο, τον Άντζελο Μπανταλαμέντι, τον Ντέιβιντ Λιντς, έντυσε με τραγούδια της το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έγραψε τη μουσική για το σήμα της MGM.

Tώρα η μπάντα που λάτρεψε στην εφηβεία της, οι Depeche Mode, αφού άκουσαν τον προηγούμενο δίσκο της “Better Than Electric” και τη διασκευή για το Creep των Radiohead, την προσέγγισαν και της ζήτησαν να διασκευάσει το κομμάτι τους, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στo μουσικό της ένστικτο.

Οι Depeche Mode πρόσφατα κυκλοφόρησαν και το video για το single ‘Wagging Tongue’, τραγούδι που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο ‘Memento Mori’. Σε σκηνοθεσία των The Sacred Egg και καλλιτεχνική κατεύθυνση του επί χρόνια συνεργάτη του συγκροτήματος, Anton Corbijn, το video του ‘Wagging Tongue’ βασίζεται σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου οι κώδικες επικοινωνίας είναι αυστηροί και σουρεαλιστικοί.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και έχοντας παίξει ζωντανά για περισσότερους από 35 εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, οι Depeche Mode παραμένουν μέχρι και σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της μουσικής, με το ‘Memento Mori’ να είναι μία ακόμη σημαντική προσθήκη στη μεγάλη τους δισκογραφία.

Info - Remix featuring Kid Moxie

Depeche Mode Wagging Tongue Remix featuring Kid Moxie

Performed by Depeche Mode feat. Kid Moxie

Written by Dave Gahan and Martin Gore

Produced by James Ford

Remix produced by Kid Moxie & Hristos Lainas aka Franklin

Co-produced by Lost In Stars

Mixed by Hristos Lainas /Guitars by Hristos Lainas / Saxophone by Skylar Funk / Vesper Bells by Michael Pagnotta /Recorded at Lemon Tree Studios, Los Angeles.

Πηγή: news247.gr