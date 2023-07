Πώς το αμερικανικό Ναυτικό απέτρεψε την επίθεση Ιρανών στο τάνκερ της Αγγελικούση (vid)

Το ένα περιστατικό αφορούσε το πολύ μεγάλο πλοίο Richmond Voyager, που μεταφέρει πετρέλαιο και ναυλώνεται από την αμερικανική Chevron. Το πλοίο πλέει υπό σημαία των νήσων Μπαχάμες, ενώ είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας Maran Tankers, της Ελληνίδας εφοπλιστού Μαρίας Αγγελικούση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πέμπτου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, Τίμοθι Χόκινς, ένα πλοίο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού έριξε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειας κατάληψης. Τα δύο περιστατικά έγιναν στον Κόλπο, στα ύδατα μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Βίντεο από τη στιγμή που οι ΗΠΑ απέτρεψαν την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ από Ιρανούς στον Περσικό Κόλπο έδωσε στη δημοσιότητα ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκαν επιβαίνοντες του πλοίου ούτε υπήρξαν ζημιές στο φορτίο.

Το Richmond Voyager συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό την ανατολική Σαουδική Αραβία.

Αρκετές επιθέσεις πλοίων έχουν λάβει χώρα από το 2019, στα στρατηγικά ύδατα του Κόλπου σε περιόδους έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πριν από έναν μήνα, το Ιράν κατέλαβε δύο πετρελαιοφόρα σε μια εβδομάδα σύμφωνα με το αμερικανικό ναυτικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Vortexa, από το Στενό του Ορμούζ περνάει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαίου προϊόντων. Πρόκειται για ένα σημείο μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Πηγή: iefimerida.gr

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq