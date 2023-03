To θρυλικό «Show must go on» των Queen σε μία ιδιαίτερη ερμηνευτική διασκευή από τους Operatical

Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς ως Soprano : Augusto Zabaroni Opera Lirico Concorso (Napoli 2011), και ως συνθέτρια : Film music competition (Novara 2016) και FMC (2022) Instrumental category στους οποίους αναδείχθηκε finalist. Παράλληλα κέρδισε υποτροφία σύνθεσης για κινηματογραφική μουσική από το «Βerklee College of Music» των Η.Π.Α. Ως σολίστ έχει τραγουδήσει ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου στα πλαίσια του 1ου παγκόσμιου συνεδρίου ποίησης, για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Κωστή Παλαμά. Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή λαμβάνοντας μέρος σε πολυάριθμες παραστάσεις όπερας στο Ηρώδειο και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις musical σε διάφορα θέατρα της Ελλάδας. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ οπερατικού ρεπερτορίου σε όλη την Ελλάδα και οι συνθέσεις της έχουν παιχτεί σε διάφορους καλλιτεχνικούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τέλος, έχει εμφανιστεί με δικά της Shows σε διάφορες μουσικές σκηνές και τηλεοπτικές εκπομπές ενώ πρόσφατα, σε συνεργασία με τον τενόρο Θάνο Ζήση, δημιούργησε το μοντέρνο οπερετικό σχήμα Operatical, του οποίου υπογράφει τις μουσικές συνθέσεις, αποσπώντας τόσο από το εγχώριο όσο και από τον διεθνές τύπο τις καλύτερες κριτικές. Ο τενόρος Θάνος Ζήσης γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε Ιατρική στο Α.Π.Θ ενώ παράλληλα σπούδασε στο ωδείο κλασικό τραγούδι και ανώτερα θεωρητικά. Πλέον είναι ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος με εξειδίκευση στην φωνιατρική και παράλληλα με το τραγούδι ασχολείται και με την συγγραφή επιστημονικών άρθρων στον τομέα της φωνιατρικής, καθώς και με την δημιουργία στίχων για μουσικές συνθέσεις. Μαζί με την σοπράνο Ναδίνα Τζιάτζιου έχουν δημιουργήσει το μοντέρνο Οπερετικό σχήμα Operatical το οποίο δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο με επιτυχία. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμες παραστάσεις (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) σε συνεργασία με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις όπερας και musical σε διάφορα θέατρα της Ελλάδας .Επίσης έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ οπερατικού ρεπερτορίου σε όλη την Ελλάδα.

Οι Ναδίνα Τζιάτζιου και ο Θάνος Ζήσης δηλώνουν «Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια των Queen τους οποίους θαυμάζουμε απεριόριστα. Όταν ακούσαμε την διασκευή του «Show must go on» από το musical Moulin Rouge αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για εμάς να το ερμηνεύσουμε με τον δικό μας ιδιαίτερο τρόπο και να το εντάξουμε στο πρόγραμμα των συναυλιών μας». Τον προγραμματισμό των ήχων έκανε ο Γιώργος Σούλας.

Το ξεχωριστό συγκρότημα των Operatical μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά το θρυλικό «Show must go on» σε μια ιδιαίτερη ερμηνευτική διασκευή βασισμένη στο Μusical Moulin Rouge του Baz Luhrmann.

