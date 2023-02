«Επίθεση» φιλίας από τον Τσαβούσογλου - «Ελπίζουμε ότι η αλληλεγγύη θα ανοίξει νέα σελίδα στις σχέσεις μας»

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αφού ευχαρίστησε το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Τουρκία ο Μανώλης Κωστίδης για τον ΣΚΑΪ, είπε:

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας. Τα βήματα που έχουμε κάνει για την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, ιδίως με το Ισραήλ, είναι προφανή.

Ελπίζω ότι η αλληλεγγύη μας κατά τη διάρκεια αυτού του σεισμού θα είναι επίσης καθοριστική για το άνοιγμα μιας νέας σελίδας με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, όπως όλες οι χώρες της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ειρήνη της περιοχής μας».

H συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη γειτονική χώρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ και η αγκαλιά των δύο πολιτικών έδειξαν πως κάτι μπορεί να έχει αλλάξει στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας», είχε γράψει στο twitter ο κ. Τσαβούσογλου.

Πηγή: newsbeast.gr

Thanked #NikosDendias, FM of #Greece, for the support & solidarity of Greek state&people after the #earthquake disaster. Greece was one of the first countries to offer aid to Türkiye.



In these difficult times, a neighbor extending a helping hand is a true neighbor.🇹🇷🇬🇷



📍Hatay pic.twitter.com/BrSDp3Rno0