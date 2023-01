Σοκ στις ΗΠΑ: Μητέρα στραγγάλισε τα δύο της παιδιά και επιχείρησε να πνίξει και το τρίτο

Η 32χρονη Lindsay Clancy από το Plymouth, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και τρεις κατηγορίες στραγγαλισμού για τη δολοφονία της 5χρονης κόρης της και του 3χρονου γιου της.

Η Clancy αναρρώνει σε νοσοκομείο της Βοστόνης, αλλά τελεί υπό αστυνομική κράτηση.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας από τον σύζυγο της γυναίκας.

«Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία παιδιά στο σπίτι ηλικίας κάτω των πέντε ετών αναίσθητα, με εμφανή τα σημάδια σοβαρών τραυματισμών», δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνών.

Η 5χρονη Cora και ο 3χρονος Dawson μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ένα αγοράκι 7 μηνών εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, λένε οι αρχές. Μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η Clancy φαίνεται ότι στραγγάλισε τα παιδιά της αν και ο ιατροδικαστής θα εκδώσει επίσημη αιτία θανάτου τις επόμενες ημέρες.

H Clancy νοσηλεύεται υπό αστυνομική επιτήρηση.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη, παράλογη τραγωδία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η αστυνομία.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η Κλάνσι να έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη και είχε πάρει άδεια από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης όπου εργαζόταν ως νοσοκόμα.

Συγγενείς της οικογένειας δήλωσαν πως είναι σε κατάσταση σοκ καθώς τίποτα δεν προμήνυε το κακό.

«Είναι σπαρακτικό. Ήταν απλά όμορφα, όμορφα παιδιά. Καλά φροντισμένα - ήταν απλά όμορφα, αυτό είναι όλο. Είχαν μια όμορφη ζωή», είπε η θεία τους.

Πηγή: protothema.gr



