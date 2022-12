«Σήμερα θα γιόρταζες»: Συγκλονίζει η ανάρτηση της μητέρας της 21χρονης Έμμας

Μια συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων, η μητέρα της 21χρονης Έμμας η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα της Εμμανουέλα Καρυωτάκη ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί 2 μέρες πριν φύγει για το μακρινό της ταξίδι.

«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες.. σήμερα θα ήσουν εδώ μαζί μας.. σήμερα θα είχαμε χαρές.. Πόσο πόνο μπορεί να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει;; Πόσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;; Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης;; Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό.. Until we meet again.. Σ αγαπώ για πάντα ..» έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας η μητέρα της Έμμας.