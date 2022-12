Qatar Gate: Την Τετάρτη στον ανακριτή η Καϊλή - Τι εξετάζουν ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές

Εμβρόντητη παρακολουθεί η Ευρώπη τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Qatar Gate, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς των τελευταίων ετών.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικές αρχές στις Βρυξέλλες πραγματοποίησαν δεύτερη έφοδο στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις βελγικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με την τελευταία δε ανακοίνωση της oμοσπονδιακής εισαγγελίας των Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή και οι άλλοι τρεις προσωρινά κρατούμενοι για το σκάνδαλο θα παρουσιαστούν την Τετάρτη ενώπιον του προδικαστικού τμήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο σκάνδαλο θεωρείται μεγάλο στοίχημα για την ακεραιότητα του Ευρωκοινοβουλίου και ιδιαίτερα για τους ευρωβουλευτές της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι ευρωβουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι που επαίνεσαν το Κατάρ για τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις αντί να καταδικάσουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο εμιράτο του Κόλπου και τις επικίνδυνες συνθήκες κατά την κατασκευή των σταδίων.

Μια σειρά από εφόδους της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Βελγίου μεταξύ της Παρασκευής και της Δευτέρας έχουν αποφέρει έξι συλλήψεις - με τέσσερα άτομα να παραμένουν υπό κράτηση. Κατά τις έρευνες οι αρχές συγκέντρωσαν περίπου 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά, καθώς και τηλέφωνα και υπολογιστές.

H κορυφή του παγόβουνου

Όπως μετέδωσε το Politico, υπάρχουν υποψίες ότι οι αρχικές ανακαλύψεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τις εκστρατείες παράνομης επιρροής ξένων χωρών εντός της ΕΕ. Προς το παρόν, οι χώρες δεν χρειάζεται να εγγραφούν στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τη διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων και οι ευρωβουλευτές δεν χρειάζεται να αναφέρουν αυτές τις επαφές.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές διέγραψαν την Εύα Καϊλή από την Ευρωομάδα

Υπενθυμίζεται ότι η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τη Δευτέρα τη διαγραφή της Εύας Καϊλή.

Ειδικότερα, η Εύα Καϊλη διεγράφη από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση ισχύ, όπως μεταδίδει το Politico.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής κρατείται στις φυλακές του Σεν Ζιλ στις Βρυξέλλες, αφού συνελήφθη με την κατηγορία της δωροδοκίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «σκοτεινές» συναλλαγές με το Κατάρ.

Το S&D επικαλέστηκε τη Δευτέρα το άρθρο 21 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου -το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ανώτερα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να απομακρυνθούν από το αξίωμά τους. Η ομάδα δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της ολομέλειας αυτής της εβδομάδας στο Στρασβούργο, από την Εύα Καϊλή θα πρέπει να αφαιρεθεί ο τίτλος της αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, κάθε ευρωβουλευτής του S&D που έχει κοινοβουλευτικούς βοηθούς υπό έρευνα θα πρέπει «να παραιτηθεί από κάθε ευθύνη και να απέχει από κάθε δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Το S&D ζήτησε επίσης να προστεθεί μια επείγουσα συζήτηση στην ολομέλεια αυτής της εβδομάδας με θέμα τη «διαφθορά από τις χώρες του Κόλπου» και πρότεινε, επίσης, τη σύσταση μιας κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής.

Τα 6 σημεία του σκανδάλου που έβαλε «φωτιά» στο Ευρωκοινοβούλιο

Σημειώνεται ότι αρχικά, οι ένοχοι δεν ήταν μεγάλα ονόματα για τα δεδομένα των Βρυξελλών: Ένα πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μερικοί κοινοβουλευτικοί βοηθοί και ένας επικεφαλής συνδικαλιστικής οργάνωσης -όλοι τους φέρονται να έπαιρναν λεφτά από το Κατάρ που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αλλά για ποιο σκοπό, αλήθεια;

«Μέχρι το βράδυ, ωστόσο της Παρασκευής ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια ιστορία κάποιων που έχουν και θέλουν να γεμίσουν τις τσέπες τους. Η Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένθερμη υπερασπίστρια της Ντόχα, έπεσε στα χέρια των Αρχών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου. Η υπόθεση επικεντρώνεται επίσης γύρω από μία ΜΚΟ που, μέχρι πρόσφατα, μετρούσε μεταξύ των μελών του διοικητικού της συμβουλίου μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της αριστερής πολιτικής», έγραψε το Politico για την Ελληνίδα ευρωβουλευτή.

Τα έξι σημεία της υπόθεσης που «καίει»

Ποιος άλλος εμπλέκεται;

Ο Αντόνιο Παντζέρι, ένας Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, ήταν μεταξύ των συλληφθέντων. Μέχρι το βράδυ της ημέρας των συλλήψεων, η σύζυγος και η κόρη του είχαν επίσης συλληφθεί από την ιταλική αστυνομία. Το ένταλμα σύλληψής τους, το οποίο είδε το Politico, κατηγορούσε τον Παντζέρι ότι «παρενέβη πολιτικά σε μέλη που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όφελος του Κατάρ και του Μαρόκου».

Οι πρώην κοινοβουλευτικοί βοηθοί, ιδίως όσοι έχουν δεσμούς με την οργάνωση Fight Impunity, βρίσκονται επίσης στο «μικροσκόπιο». Εκτός από τη σύλληψη του Φραντσέσκο Τζιόρτζι -συντρόφου της Εύας Καϊλή- η αστυνομία σφράγισε επίσης το γραφείο μιας άλλης κοινοβουλευτικής βοηθού που εργαζόταν για την Fight Impunity, η οποία σήμερα υπηρετεί ως βοηθός της ευρωβουλευτού Μαρί Αρίνα.

Η Αρίνα, η οποία κληρονόμησε την προεδρία της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Παντζέρι και συνεργάζεται στενά με την Fight Impunity, επιβεβαίωσε ότι το γραφείο του βοηθού της ήταν σφραγισμένο. Η Αρίνα δήλωσε ότι η ίδια δεν έχει ανακριθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa, ο Niccolo Figa-Talamanca έχει επίσης τεθεί υπό κράτηση. Είναι ο γενικός διευθυντής μιας άλλης ΜΚΟ, της No Peace Without Justice. Με επίκεντρο τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η οργάνωση εδρεύει επισήμως στη Ρώμη και τις Βρυξέλλες και έχει την ίδια διεύθυνση στις Βρυξέλλες με την οργάνωση Fight Impunity.

Η Έμα Μπονίνο, πρώην φιλελεύθερη ευρωβουλευτής και υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ίδρυσε την οργάνωση No Peace Without Justice. Αναφέρεται ως επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης Fight Impunity. Η ίδια και ο Figa-Talamanca δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα σχολιασμού μέσω του Peace Without Justice.

Σε ένδειξη των διασυνδέσεων του Παντζέρι, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και η πρώην ευρωβουλευτής Σεσίλια Βίκστρομ αναφέρονται επίσης ως επίτιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η Μογκερίνι παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του College of Europe, όπου η Μογκερίνι είναι τώρα πρύτανης. Ο Αβραμόπουλος ανέφερε ότι ο ίδιος, ο Καζενέβ και η Βίκστρομ παραιτήθηκαν επίσης «αμέσως όταν ενημερωθήκαμε την Παρασκευή».

Ο κατάλογος του προσωπικού του Fight Impunity έχει προφανώς διαγραφεί -ωστόσο, τα αρχεία του διαδικτύου δείχνουν τον Τζιόρτζι και άλλους νυν κοινοβουλευτικούς βοηθούς να κατέχουν βασικούς ρόλους τον Ιανουάριο.

Η υπόθεση σταματά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Όχι, σύμφωνα με το Politico. Επίσης κρατείται ο Λούκα Βισεντίνι, ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα έγινε γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC). Πριν από αυτό, ήταν επί μακρόν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.

Γιατί το Κατάρ να θέλει να ασκήσει πιέσεις;

Το εμιράτο του Κόλπου φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αλλά αντί να πετύχει στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, αποδείχθηκε ότι λειτούργησε αρνητικά για τη χώρα. Οι κατηγορίες για δωροδοκία κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών και για κακές συνθήκες εργασίας για τους ξένους εργάτες έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επιλογή και οι φιλελεύθεροι επικριτές εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή για να επιτεθούν στη συντηρητική μουσουλμανική χώρα για τη θέση της σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των LGBTQ+.

Η διατήρηση μίας καλής φήμης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς το Κατάρ προσπαθεί να συνάψει συμφωνίες με χώρες της ΕΕ για το φυσικό αέριο.

Πώς υπερασπίστηκε η Καϊλή το Κατάρ;

Η Καϊλή αναμφισβήτητα ηγείτο της (σημαντικής ομάδας) υπερασπιστών της Ντόχα εντός της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D).

Στις 24 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, καθώς η ολομέλεια ενέκρινε ένα ψήφισμα «που εκφράζει τη λύπη της για τους θανάτους χιλιάδων μεταναστών εργατών», η Καϊλή πήρε τον λόγο για να επαινέσει την «ιστορική μεταμόρφωση» του Κατάρ. Ομοίως, πριν από 10 ημέρες, εμφανίστηκε για να ψηφίσει υπέρ της απελευθέρωσης της βίζας για το Κατάρ και το Κουβέιτ στην επιτροπή δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου -παρόλο που δεν είναι μέλος της επιτροπής.

Η Καϊλή άφησε άφωνους τους ευρωβουλευτές και σε μία επιτροπή αφιερωμένη στη Μέση Ανατολή, όταν πραγματοποίησε το δικό της ταξίδι ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού η Ντόχα ακύρωσε την επίσκεψη της ομάδας. Η Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο (DARP) σχεδίαζε να μεταβεί στο Κατάρ λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Νοεμβρίου, για να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του τουρνουά και να παρατηρήσει τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία.

Με προειδοποίηση μόλις ενός μήνα, ωστόσο, η συμβουλευτική συνέλευση του Κατάρ, γνωστή ως Συμβούλιο της Σούρα, ζήτησε αναβολή. Αντ' αυτού, η Εύα Καϊλή πήγε στο Κατάρ την εβδομάδα που υποτίθεται ότι θα βρισκόταν εκεί η πλήρης αντιπροσωπεία -και έδωσε επαίνους για τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις του εμιράτου. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, είπε ότι βρισκόταν εκεί εκπροσωπώντας 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που βλέπουν την πρόοδο της χώρας να αντιπροσωπεύει κοινές αξίες.

Το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης

Το σκάνδαλο που ήρθε στο «φως» θα μπορούσε να είναι «η πιο κραυγαλέα υπόθεση διαφθοράς» που έχει δει το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας, Μίχιελ βαν Χάλτεν. Ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής Νομικής στο HEC Paris, το χαρακτήρισε «το πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο ακεραιότητας στην ιστορία της ΕΕ».

Από πλευράς του, ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Ντάνιελ Φρόιντ -συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς- μίλησε για ένα από τα «πιο σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς στις Βρυξέλλες κατά τις τελευταίες δεκαετίες».

Ο Βαν Χούλτεν είπε πως το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα ατιμωρησίας… με έναν συνδυασμό χαλαρών οικονομικών κανόνων και ελέγχων και παντελούς έλλειψης ανεξάρτητης -ή οποιασδήποτε- εποπτείας δεοντολογίας». Ο Αλεμάνο προέβλεψε, επίσης, ότι αυτό θα ήταν απλώς η «κορυφή του παγόβουνου», ελπίζοντας πως μία συσσώρευση σκανδάλων θα δημιουργούσε πολιτική ώθηση για ένα ανεξάρτητο σύστημα ηθικής.

Τι ακολουθεί τώρα στο Κοινοβούλιο;

Αργά το Σάββατο, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέστειλε όλες τις «εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες» της Εύας Καϊλή που σχετίζονται με την ιδιότητα της αντιπροέδρου. Για την πλήρη ανάκληση του τίτλου θα απαιτηθεί απόφαση της διάσκεψης των προέδρων του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Όταν η ολομέλεια συγκεντρωθεί στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να ανακαλέσουν την κοινοβουλευτική ασυλία της Καϊλή. Η Αριστερά έχει ήδη ζητήσει επίσημα να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για το περιστατικό, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας.

Η Εύα Καϊλή έχει επίσης τεθεί εκτός του S&D και του κόμματός της στην Ελλάδα, του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ethnos.gr