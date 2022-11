Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ στα Προσφυγικά - Προσήγαγε τον διεθνώς βραβευμένο φωτορεπόρτερ Νίκο Πηλό

Εκτός της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που «καταδικάζει απερίφραστα την προσαγωγή και κράτηση» του Πηλού το International Press Institute (IPI), πήρε θέση με ανάρτησή του στο Twitter, καλώντας τις ελληνικές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τον βραβευμένο φωτορεπόρτερ σημειώνοντας πως «θα έπρεπε να έχει αφεθεί ελεύθερος μόλις διαπιστώθηκε η ιδιότητά του».

Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter και ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής, Πάνος Χαρίτος.

Μετά από ώρες ο φωτογράφος αφέθηκε ελεύθερος αφού η χώρα μας έγινε διεθνώς ρεζίλι με την κράτηση του ανθρώπου που έχει βραβευτεί για τη δουλειά του με θέμα τα Προσφυγικά.

H προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη όμως με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος στις 2.00 το πρωί κατ΄ εξαίρεση.

