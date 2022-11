Έκρηξη Κωνσταντινούπολη: Ένα 3χρονο κορίτσι και ο πατέρας του ανάμεσα στους νεκρούς

Πρόκειται για την Ετζρίν Μεϊντάν, που σκοτώθηκε με τον πατέρα της Γιουσούφ Μεϊντάν.

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ντέρια Γιανίκ δήλωσε:

«Καταριέμαι αυτή την επίθεση που σκότωσε έναν πατέρα και την κόρη του. Σαν κράτος, στεκόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας δίπλα στις οικογένειες των αδελφών μας που έχασαν τις ζωές τους και με τους τραυματίες».

Πηγή: cnn.gr

Among those who died was Yusuf Meydan and his young daughter Ecrin. Mr Meydan worked for Turkey's ministry of family and social services https://t.co/2mzDcosbOj