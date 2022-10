Βρετανία: Δηλωμένος παιδόφιλος κακοποίησε δύο κορίτσια και έρχεται για διακοπές στην Κω πριν... φυλακιστεί

Ο Μάθιου Τόμσον από το Μπάρνσλεϊ, μάλιστα, ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του για 10 αδικήματα, μεταξύ των οποίων η κακοποίηση δύο κοριτσιών αλλά και η κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου, θα περάσει τις τελευταίες ημέρες της ελευθερίας του στην Ελλάδα, την οποία επέλεξε για τις διακοπές του.

Ο 48χρονος, θα βρεθεί, σήμερα μάλιστα, στη χώρα μας με προορισμό το νησί της Κω, όπου, σύμφωνα με το BBC, είχε από καιρό προγραμματίσει να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές.

Παρά την ομολογία του, τα πλάνα του δεν θα αλλάξουν, αφού, με απόφαση του δικαστηρίου θα είναι ελεύθερος μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, όταν και αναμένεται να καταδικαστεί.

Η δικηγόρος του, είπε πως ο πελάτης της είχε προπληρώσει τις διακοπές του για τις 20 Οκτωβρίου, ενώ δήλωσε πως θα μπορούσε να εμφανιστεί σε ένα αστυνομικό τμήμα στις 27 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο δικαστής, απευθυνόμενος στον 48χρονο, του είπε: "Δηλώσατε ένοχος και θα λάβετε τη δέουσα αναγνώριση της ενοχής σας εν ευθέτω χρόνω, όταν θα καταδικαστείτε. Ωστόσο, δεν πρόκειται να ανακαλέσω την εγγύησή σας απλώς και μόνο επειδή παραδεχτήκατε την ενοχή σας", ενώ έθεσε ως προϋπόθεση να υπογράψει ως σεξουαλικός εγκληματίας και να εμφανιστεί σε αστυνομικό τμήμα στις 28 Οκτωβρίου.

Πηγή: news247.gr

