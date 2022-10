Καταγγελία για ξυλοδαρμό Αμερικανού δημοσιογράφου από ΜΑΤ στα Εξάρχεια (vids)

Ο φωτορεπόρτερ κάλυπτε την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν κάτοικοι των Εξαρχείων, κατά την όπως χαρακτηρίζουν παράδοση του Λόφου του Στρέφη σε ιδιωτικά συμφέροντα και είχε την ατυχία να βρει μπροστά του του ελληνική αστυνομία, με τα στελέχη της να τον «ανταμείβουν» με μπόλικο ξύλο.

Την επίθεση των ανδρών των ΜΑΤ κατέγραψε ο ίδιος με τον φακό του και στη συνέχεια προχώρησε στη σχετικά καταγγελία, τεκμηριώνοντάς την με το βίντεο της άγριας βίας.

Κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, άλλωστε, έχουν καταγραφεί και άλλες στιγμές αστυνομικής βίας, καθώς, όπως καταγγέλλεται, για ακόμη μια φορά τα ΜΑΤ προχώρησαν σε αναίτια επίθεση κατά των πολιτών.

Πηγή: efsyn.gr

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn