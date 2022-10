Συνάντηση Δένδια με Τσούνη για τις εξελίξεις στη Λιβύη

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός πρέσβης συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες, κάτι που απέρριψε το κοινοβούλιο της αφρικανικής χώρας, την ίδια ώρα που Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκαθάριζαν πως αμφισβητούν τη νομιμότητα της συμφωνίας.

