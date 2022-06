Πατέρας Καρολάιν: «Ο Αναγνωστόπουλος πρέπει να υποφέρει πριν βγει από τη μέση»

Ο συνταξιούχος πατέρας της Καρολάιν, ο οποίος μετακόμισε από το Λίβερπουλ στην Αλόννησο, δήλωσε στη βρετανική Mail Online: «Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένος στις νέες φυλακές και θέλει να επιστρέψει στον Κορυδαλλό, όπου θα νιώθει πιο ασφαλής.

Πιστεύει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα, ίσως και περισσότερα συμβόλαια θανάτου σε βάρος του. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόταν πριν σκοτώσει την κόρη μου, είναι πρόθυμοι να τον κάνουν να σωπάσει, στην περίπτωση που προσπαθήσει να κάνει κάποιου είδους συμφωνία.

Η δική μου αίσθηση είναι ότι πρέπει να υποφέρει κάποια χρόνια πριν βγει από τη μέση και θα πρέπει να είναι μια αργή διαδικασία».

Οι γονείς της Καρολάιν έχουν αναλάβει τη μικρή Λυδία, η οποία ζει μαζί τους στην Αλόννησο. «Τριγυρνάει στο σπίτι, ενώ την κυνηγάει από πίσω η οικιακή βοηθός και παρόλο που εκείνη είναι γύρω στα 40 φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια σχέση μεγάλης και μικρής αδελφής.

Είναι πολύ υπέροχο να το παρακολουθείς. Είμαι αιώνια λυπημένος που η αγαπημένη μου Καρολάιν δεν είναι εδώ για να το απολαύσει. Είναι ένας από τους λόγους που θα φροντίσω ο Μπάμπης να μην ξαναδεί την κόρη του.

Αναρωτιέμαι αν κάποιος του το έχει κοινοποιήσει και αν γνωρίζει ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία αλλαγής του ονόματος της μικρής σε αυτό της μητέρας της. Θα με ενδιέφερε να μάθω την αντίδρασή του», ανέφερε ο Ντέιβιντ Κράουτς.

Πηγή: newsbeast.gr

EXCLUSIVE: Greek pilot who suffocated his British wife ‘fears for his life' https://t.co/cfyjWbIqIv