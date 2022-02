«Μίλα ξεκάθαρα Σεργκέι» - Πώς ο Πούτιν ρεζίλεψε τον Ρώσο αρχικατάσκοπο (vid)

Ο Πούτιν φάνηκε να εκνευρίζεται εξαιτίας δηλώσεων του Ναρίσκιν, τις οποίες θεώρησε μπερδεμένες, και του ζήτησε να μιλήσει πιο απλά και ξεκάθαρα, με ένα «ναι ή όχι» όσον αφορά τον αν υποστηρίζει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς. «Μίλα ξεκάθαρα, Σεργκέι», είπε περιπαικτικά ο Ρώσος πρόεδρος.

«Στη χειρότερη περίπτωση, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση που συζητάμε σήμερα» είπε ο επικεφαλής της κατασκοπείας, απευθυνόμενος στον Βλ. Πούτιν.

«Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ''στη χειρότερη περίπτωση''; Προτείνεις να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, ή να αναγνωρίσουμε την κυριαρχία;», ρώτησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ναρίσκιν δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του και έχασε τα λόγια του στην προσπάθειά του να απαντήσει.

Ο Πούτιν, ωστόσο, τον πίεσε περισσότερο.

Πούτιν: «Μίλα, μίλα, μίλα ξεκάθαρα».

Ναρίσκιν: «Θα στηρίξω την πρόταση αναγνώρισης»

Πούτιν: «Θα στηρίξεις ή στηρίζεις; Μίλα ξεκάθαρα, Σεργκέι»

Ναρίσκιν: «Στηρίζω την πρόταση».

Πούτιν: «Πες, ναι ή όχι;».

Ναρίσκιν: «Στηρίζω την πρόταση για την είσοδο Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Πούτιν: «Μόνο που... δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για το εάν θα αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία τους ή όχι».

Ναρίσκιν: «Ναι. Υποστηρίζω την πρόταση για την ανεξαρτησία τους».

Πηγή: iefimerida.gr

