Άγιος Δημήτριος: Ποιος είναι ο δράστης του στυγερού εγκλήματος; Η πρώην σχέση, τα νεύρα και η Χρυσή Αυγή (vid)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη ζωή και τον χαρακτήρα του 20χρονου καθ' ομολογία δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Φαίνεται πως οικογενειακώς τοποθετούνται πολιτικά στη Χρυσή Αυγή, μια και η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη δημοσιοποίησε ανάρτηση της μητέρα του, η οποία ευχόταν το 2021 χρόνια πολλά στον Ηλία Κασιδιάρη, με φωτογραφίες με τον ανήλικο τότε γιο της.

Ο νεαρός υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, με πληροφορίες να λένε ότι είναι οξύθυμος, νευρικός και έτοιμος για καβγά ανά πάσα στιγμή.

Είχε συλληφθεί κι άλλη φορά στο παρελθόν με μαχαίρι πάνω του, κάτι που φαίνεται πως είχε συνήθειο...

Ο παππούς του δράστη, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζει μία νέα εκδοχή για το αιματηρό περιστατικό.

"Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι ‘με βαράει, με κάνει’ και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. ‘Εμένα’ λέει ‘δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα’ και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούνε και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι".

Τα στοιχεία αυτά του χαρακτήρα του επιβεβαιώνει και η κοπέλα με την οποία διατηρούσε σχέση πριν από την 20χρονη. Η κοπέλα μίλησε στην εκπομπή "Live News" του Mega και περιέγραψε πώς ήταν ο δεσμός με τον δολοφόνο του 27χρονου, τονίζοντας όμως ότι δεν τον είχε ικανό να φτάσει σε ένα στυγερό έγκλημα.

"Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί", είπε και πρόσθεσε:

"Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι "εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μη με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει".

Όπως λέει, όταν έμαθε τι είχε συμβεί, προσπαθούσε ανάστατη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες. Μάλιστα, είπε ότι ο νεαρός τής είχε προτείνει να... αναλάβει αυτός το θέμα με έναν πρώην της που την ενοχλούσε.

"Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια περίπτωση, να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε "θέλεις να του μιλήσω εγώ;" και του είχα πει ότι δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι.

Όσο για το μαχαίρι του φόνου, η κοπέλα είπε: "Τον έναν μήνα που εγώ τον γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου. Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα".

"Δεν ξέρω τι τον έφερε σε αυτό το σημείο. Τον αναγνώρισα από το μπουφάν του. Το θυμάμαι πάρα πολύ συγκεκριμένα, το μπουφάν του. Τον αναγνώρισα μετά και συνειδητοποίησα ότι είναι ο 20χρονος λόγω του μαχαιριού που αναφέρεται ότι είναι ένα κρητικό μαχαίρι. Εκεί κατάλαβα ότι λένε για τον ίδιο", είπε η πρώην σχέση του", πρόσθεσε η πρώην σχέση του.

Πηγή: megatv.com