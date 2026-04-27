Πάρκο Ασυρμάτου: Το μήνυμα «τον γ...σα» και τα κομμάτια του παζλ που σοκάρουν – Θανάσιμο μίσος του ναύτη για το θύμα

Μία σειρά από κρίσιμες καταθέσεις που «καίνε» τον 20χρονο που δολοφόνησε τον 27χρονο γιο του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο, έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Μάλιστα, μέσα από αυτές τις μαρτυρίες καταρρίπτεται το αρχικό «αφήγημα» ότι ο δράστης ήταν συγκλονισμένος μετά το τραγικό περιστατικό. Η εκδοχή του 20χρονου είναι ότι όταν έμαθε ότι ο 27χρονος Θεόφιλος είναι νεκρός έπαθε νευρικό κλονισμό και ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τράβηξε φωτογραφία το ματωμένο μαχαίρι

Οι καταθέσεις ωστόσο της ΕΛ.ΑΣ. δίνουν μία άλλη διάσταση των όσων έλαβαν χώρα μετά το μαχαίρωμα στην καρδιά του θύματος. Πέντε είναι τα βασικά σημεία στα οποία στέκονται οι αρμόδιοι ερευνητές της υπόθεσης:

1.Ο δράστης φέρεται να έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του που έγραφε: «Τον γαμ…».

2.Τράβηξε φωτογραφία το ματωμένο μαχαίρι και μάλιστα το επέδειξε σε τουλάχιστον ένα μέλος της παρέας του.

3.Μετέβη στο σπίτι του, άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μοιραίο μαχαίρι και στη συνέχεια το έκρυψε πίσω από έναν θερμοσίφωνα στην ταράτσα της πολυκατοικίας του. Στη συνέχεια, άλλαξε και αυτοκίνητο και έφυγε από το σπίτι.

4.Ενημερώθηκε άμεσα για το γεγονός ότι το θύμα του είναι νεκρό από τα ΜΜΕ. Παρά ταύτα δεν πήγε να παραδοθεί στις Αρχές.

5.Βγήκε βόλτα στα νότια προάστια και πέρασε το βράδυ μαζί με τους φίλους του σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αργυρούπολη.

Αίσθηση προκαλεί κατάθεση κοπέλας (συντρόφου του φίλου του δράστη) που ήταν στο δωμάτιο, η οποία παραδέχεται ότι «ο Θεόφιλος είναι ήρεμος και λογικός και δεν θα έμπλεκε σε καυγά», ενώ ο 20χρονος δράστης «πιο ζωηρός και ήθελε να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Θεόφιλο».

Η συνάντηση στο πάρκο Ασυρμάτου

Η κατάθεση της ίδιας κοπέλας, ηλικίας 20 ετών, αποκαλύπτει ότι το ραντεβού του θύματος με τον δράστη ήταν να γίνει μία μέρα νωρίτερα όταν ο τελευταίος έστειλε μήνυμα στον Θεόφιλο για να συναντηθούν στο πάρκο του Ασυρμάτου. Η συνάντηση αναβλήθηκε (καθώς για άγνωστο λόγο ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε) και εν τέλει το ραντεβού έλαβε χώρα μία ημέρα μετά με πρωτοβουλία αυτή τη φορά του Θεόφιλου.

Η 20χρονη αναφέρει ότι η φίλη της (νυν σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος) φοβόταν ότι οι δύο νεαροί μπορεί να «πλακωθούν». Μάλιστα η σύντροφος του δράστη της είχε ζητήσει να είναι μαζί την ώρα του ραντεβού, ούτως ώστε αν γίνει κάτι να ειδοποιήσουν.

Ο 20χρονος είναι φαντάρος και υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και έτσι αύριο Τρίτη θα απολογηθεί στον Ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά. Από την ημέρα της σύλληψής του κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται ο 18χρονος φίλος του (που παρών την ώρα της επίθεσης) και οι δύο κοπέλες που ήταν μαζί με τους νεαρούς το μοιραίο βράδυ (τις ώρες που ακολούθησαν του εγκλήματος).

Πηγή: ieidiseis.gr