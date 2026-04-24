Άγιος Δημήτριος: Τα πρώτα λόγια του δράστη – «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε»

«Ζητώ συγγνώμη. Ο,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 20χρονου «μαχαιροβγάλτη του Αγίου Δημητρίου» στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, λίγα λεπτα μετα την παράδοση του στο Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την κυνική παραδοχή, οτι αυτος είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το μαχαίρι και με ένα χτύπημα στην καρδιά, «πήρε» τη ζωή του 27χρονου γιού του αστυνομικού.

Ο δολοφόνος, που είναι φαντάρος στο Ναυτικό, μετα την άγρια πράξη του στο Πάρκο Ασυρμάτου και τον κλοιό της ΕΛ.ΑΣ να σφίγγει γύρω του σποφάσισε να πάει ένα 24ωρο μετα στις Αρχές να παραδοθεί και να παραδεχθεί τη φρικαλέα πράξη του, το βράδυ της Τετάρτης στο Παρκο Ασυρμάτου.

Όπως ειπε, ο,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποια ο 27χρονος αξιωματικος του εμπορικού ναυτικού διατηρούσε σχέση τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

Ο 20χρονος τοτε, ζήτησε απο το θύμα να συναντηθούν για να λύσουν το θέμα και το ραντεβού εξελίχθηκε σε ενέδρα θανάτου, οταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο μετά απο λογομαχία με το θύμα και πάνω στην οργή του, έβγαλε το μαχαίρι που κουβαλούσε πάνω του και τον δολοφόνησε.

Παρών, ήταν και ένας 18χρονος φίλος του, ο οποίος είδε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό της φρίκης ομως δεν είπε τίποτα στις Αρχές. Μετα τη δολοφονία, ο δράστης και το θύμα συναντήθηκαν με τις 18χρονες κοπέλες τους και πηγαν σε ένα airbnb της περιοχης των νοτίων προαστίων όπου παρέμειναν μεχρι το ξημέρωμα.

Τι είπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου»: «Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε «Δεν ήρθε στο ραντεβού»

Ενδιφέρον παρουσιάζουν τα οσα ειπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου», που επι τρια χρόνια υπηρξε κοπέλα του 27χρονου και στη συνεχεια οταν το θύμα της ζήτησε να χωρίσουν, εκανε σχεδη με τον 18χρονο δολοφόνο. Όπως ειπε γνωριζε για το ραντεβού του νυν συντρόφου της με τον πρώην, ομως μετά τη δολοφονία, στη συνάντηση τους στο airbnb δεν της ειπε αρχικά τιποτα. Όταν τον ρωτησε τι έγινε της ειπε οτι δεν πήγε ο 27χρονος στο ραντεβού, όμως οταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία, αναγκάστηκε να παραδεχθεί.

«Έβαλε τα κλάματα και είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει» είπε η κοπέλα στους αστυνομικούς. Πρώτος εμφανίστηκε στις αρχές ο 18χρονος φίλος του μαζί με τις δυο κοπέλες οι οποίοι είπαν όλα όσα γνώριζαν ενώ ο δράστης λίγες ώρες αργότερα πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ομολόγησε την αποτρόπαια πραξη του.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στο Ναυτοδικείο, όπου εκεί θα γίνει διαχωρισμός, ο 18χρονος θα κρατηθει ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα οδηγηθούν στην εισαγγελία.

Σε ο,τι εχει να κάνει με το παρελθόν του, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο δράστης είναι παιδί χωρισμένων γονιών δεν είχε σταθερή δουλειά τώρα είναι φαντάρος στο ναυτικο, ενώ στο παρελθόν έχει ξανάσυλληφθεί από τις αρχές για κατοχή μιας πεταλούδας. Κάτι που σημαίνει ότι συνήθιζε να κουβαλάει πάνω του μαχαίρια.

Πηγή: newsit.gr