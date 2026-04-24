Φονικό στο πάρκο Ασυρμάτου: Τα μηνύματα που «ενόχλησαν» το δράστη – Η συγκέντρωση μετά τη δολοφονία (vid)

Στον στρατιωτικό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα Παρασκευή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ ο 18χρονος φίλος του και δύο κοπέλες για υπόθαλψη εγκληματία. Η μία κοπέλα είναι η σύντροφος του δράστη και η δεύτερη η σύντροφος του 18χρονου φίλου του.

Η υπόθεση ανατέθηκε στον στρατιωτικό Εισαγγελέα λόγω του ότι ο βασικός δράστης είναι φαντάρος και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Το Ναυτοδικείο Πειραιά είναι αυτό που θα αναλάβει την άσκηση ποινικής δίωξης αλλά και την απολογία του κατηγορουμένου. Η δικογραφία αναμένεται να «σπάσει» σήμερα σε δύο μέρη, δηλαδή η μία να αφορά στον φαντάρο και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και η άλλη στους τρεις πολίτες και το αδίκημα της υπόθαλψης.

Ο 18χρονος φίλος του φαντάρου και οι δύο κοπέλες γνώριζαν για τη δολοφονία αλλά δεν εμφανίστηκαν στις Αρχές για να πουν τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Πολλώ δε μάλλον που ο 18χρονος ήταν μπροστά στον καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία του άτυχου 27χρονου. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες για τις κινήσεις τους μετά το έγκλημα.

Έχουν βρει στοιχεία που δείχνουν ότι δεν πήγαν στο σπίτι τους αλλά έκατσαν όλοι μαζί (οι δύο φίλοι και οι κοπέλες τους) συζητώντας για το περιστατικό.

Δεδομένου ότι η είδηση ότι ο 27χρονος έπεσε νεκρός έγινε γνωστή από την πρώτη στιγμή στα ΜΜΕ, γίνεται για τις Αρχές σαφές ότι υπήρξε απόπειρα απόκρυψης.

Οι αστυνομικοί μιλούν για ραντεβού «θανάτου», έχοντας στα χέρια τους ενδείξεις που δείχνουν ότι ο δράστης πήγε να συναντήσει τον 27χρονο έχοντας πάνω του μαχαίρι και όντας διατεθειμένος να επιτεθεί.

Ο δράστης βρισκόταν το μοιραίο βράδυ μαζί με 18χρονο φίλο του. Μαζί πήγαν στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου για να συναντήσει ο 20χρονος το θύμα. Αφορμή ήταν κάποια μηνύματα που είχαν σταλεί στο κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του 20χρονου. Ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι το θύμα ενοχλεί την κοπέλα του.

Όταν οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα και άρχισαν να συλλέγουν πληροφορίες για τις επαφές του 27χρονου γρήγορα κατέληξαν στον 18χρονο, ο οποίος μίλησε για το μοιραίο ραντεβού του φίλου του. Όπως είπε, ήταν μπροστά στο επεισόδιο αλλά δεν πρόλαβε να σταματήσει τον μοιραίο καυγά.

Κατά πληροφορίες ο 20χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν όταν και είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή διότι είχε πάνω του μαχαίρι.

Η κοπέλα του 20χρονου φέρεται να υποστήριξε ότι λάμβανε μηνύματα από τον 27χρονο, με τον οποίο είχαν σχέση κατά το παρελθόν και είχαν χωρίσει. Στη συνέχεια η κοπέλα σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Η στιγμή της δολοφονίας

Δράστης και θύμα πιθανότατα ήρθαν στα χέρια πριν ο 20χρονος βγάλει το μαχαίρι και σκοτώσει τον 27χρονο.

Αυτό μαρτυρούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εντόπισε σημάδια πάλης στη σορό του θύματος και συγκεκριμένα στο λαιμό και στο κεφάλι. Το μοιραίο τραύμα που επέφερε το θάνατο ήταν στη θωρακική χώρα.

Το θύμα έφυγε από το σπίτι του στις 21:00 για να πάει να συναντήσει φίλο του με τον οποίο είχε κλείσει ραντεβού στις 21:30 σε εστιατόριο στο Φάληρο. Ωστόσο, ο 27χρονος αποφάσισε πριν μεταβεί στο μαγαζί να κάνει μία στάση στο πάρκο για να συναντήσει τον 20χρονο δράστη.

Στο μεταξύ, σήμερα θα λάβει χώρα η κηδεία του γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και αστυνομικών όλων των βαθμών.

Πηγή: ieidiseis.gr