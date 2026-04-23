Η εμμονή του 40χρονου με την Ελευθερία - Της είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο, της είχε σκάσει τα λάστιχα

Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης, της Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς η 43χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή και πυροβολημένη εξ επαφής.

Δράστης της άγριας δολοφονίας φέρεται να είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισης 43χρονης Ελευθερίας από τις Δάφνες του Ηρακλείου της Κρήτης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών από την αρχή ο 40χρονος

Η αυτοκτονία του 40χρονου του ήταν και αυτή που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών των αρχών, καθώς από την αρχή τον είχαν βάλει στο μικροσκόπιο οι αστυνομικοί και μόλις ενημερώθηκαν για αυτή την τραγική εξέλιξη, δηλαδή την αυτοκτονία του, αμέσως κινήθηκαν υποψίες γύρω από το πρόσωπό του.

Άρχισαν να ερευνούν όλη την ευρύτερη περιοχή και το απόγευμα της Τετάρτης οδηγήθηκαν σε αυτή τη δύσβατη περιοχή, όπου εντόπισαν νεκρή τη 43χρονη μέσα στο αυτοκίνητό της.

Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι, ο 40χρονος άνδρας το τελευταίο διάστημα είχε γίνει αρκετά πιεστικός απέναντί της, ενώ είχαν χωρίσει πριν από περίπου δύο μήνες. Τα παιδιά της Ελευθερίας δεν είχαν εικόνα για μία ταραχώδη σχέση, σύμφωνα με αυτό που είχαν περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, από τη μέρα δηλαδή που εξαφανίστηκαν τα ίχνη της 43χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια έντονη και προβληματική σχέση, με τον 40χρονο να φέρεται να ασκούσε πίεση στην 43χρονη, ακόμη και με παρακολούθηση μέσω GPS στο όχημά της.

Παράλληλα, οικονομικές δυσκολίες και ψυχολογική πίεση φαίνεται να είχαν επιβαρύνει την κατάστασή του, ενώ στο παρελθόν είχαν καταγραφεί ενδείξεις αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και ιδιόχειρες σημειώσεις που εξετάζονται.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχει και ένα περιστατικό όπου φέρεται να είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της Ελευθερίας. Κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, να πάρει δηλαδή ένα εννιάρι πιστόλι, να την δολοφονήσει και στη συνέχεια να την αφήσει σε αυτή τη δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τη σκότωσε σε... 1 λεπτό



Ο 39χρονος, όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, φέρεται να είχε στήσει ραντεβού… θανάτου στην πρώην σύντροφό του στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής, κοντά στο χωριό Δάφνες.

Η άτυχη γυναίκα φεύγει από το σπίτι της στις 11:02, φαίνεται να φθάνει εκεί στις 11:06. Χωρίς καν... συνομιλία ο δράστης εμφανίζεται από την πλευρά του οδηγού και την πυροβολεί μια φορά στο κεφάλι από κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια την τοποθετεί μπρούμυτα στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της.

Φεύγει με την μοτοσυκλέτα του και στις 11:08, έχοντας διανύσει μια απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου ακολουθεί η πτώση του. Από εκεί πεζός, εντοπίζεται περίπου στις 12:00 να κινείται προς καφετέρια στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών, στους Αθανάτους. Εκεί με αίματα στα χέρια και στο πρόσωπο, καλεί ταξί που τον πηγαίνει στο σπίτι του στην οδό Λασαίας στους Μαλάδες Ηρακλείου.

Στην οδηγό ταξί που τον είδε τραυματισμένο της είπε ότι βρισκόταν στο χωράφι και τάιζε το άλογο της κόρης του, το οποίο τον δάγκωσε και είχε ένα ατύχημα. Της είπε μάλιστα ότι η πρώην σύζυγός του δεν του δίνει όσο θα ήθελε την κόρη του, ενώ δεν της είπε τίποτα για ατύχημα με μοτοσυκλέτα.

Μόλις έφθασε στο σπίτι του, ο 39χρονος αλλάζει ρούχα, παίρνει το αυτοκίνητο μάρκας SMART, με το οποίο επέστρεψε στο παρεκκλήσι, που είχε σκοτώσει την Ελευθερία Γιακουμάκη. Από εκεί έφυγε με το λευκό αυτοκίνητο μάρκας HONDA-CRV, έχοντας στα πίσω καθίσματα νεκρή την άτυχη γυναίκα. Κινήθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Μοιρών προς την Αγία Βαρβάρα. Εκεί κοντά σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, βγήκε σε έναν κακοτράχαλο χωματόδρομο και εγκατέλειψε το όχημα και την νεκρή.

Στις 13:13 μπαίνει στο βενζινάδικο και καλεί ταξί στο οποίο επιβιβάζεται λίγο αργότερα και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος απ’ όπου παίρνει το αυτοκίνητό του και στις 14:00 καταγράφεται να απομακρύνεται από εκεί.

Στις 17:20 χθες το απόγευμα (22/4), οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, με την 44χρονη νεκρή στο πίσω κάθισμα έχοντας βληθεί με πυροβόλο όπλο. Ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έφθασαν εκεί προβαίνοντας σε αυτοψία της σορού, του οχήματος, όπως και εξερεύνηση του για DNA και αποτυπώματα.

Πηγή: thetoc.gr