Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη - Τι ερευνούν οι Αρχές για πιθανό ραντεβού

Με μία σφαίρα από εννιάρι πιστόλι και μάλιστα εξ επαφής στο κεφάλι εκτελέστηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, που φωτίζουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το έγκλημα στο Ηράκλειο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα βρισκόταν καθιστή στη θέση του οδηγού, όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό, ενώ ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος εκτός του οχήματος, πιθανότατα πυροβολώντας μέσα από το παράθυρο.

Αυτό που ερευνούν τώρα οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, είναι ο αυτόχειρας να έκλεισε ραντεβού με την άτυχη Ελευθερία με αποκλειστικό στόχο να την σκοτώσει.

Δεν είναι απίθανο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη να δολοφονήθηκε, μάλιστα, αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον πρώην σύντροφό της χωρίς να μεσολαβήσει καμία συζήτηση ή ένταση, στοιχείο που ενισχύεται και από τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά το πρωί της 19ης Απριλίου. Περί τις 11:00, ο άνδρας, που στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός, βάζοντας τέλος στη ζωή του, κινούμενος με μοτοσικλέτα συναντά την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα, στην περιοχή Δαφνών Ηρακλείου.

Λίγη ώρα αργότερα, γύρω στις 12:00, καταγράφεται να κινείται πεζός σε κατάστημα επί της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, απ’ όπου καλεί ταξί και μεταβαίνει στην οικία του στις Μαλάδες. Στη συνέχεια, παίρνει το αυτοκίνητό του, και επιστρέφει στο σημείο της αρχικής συνάντησης.

Από εκεί, φεύγει οδηγώντας το όχημα της γυναίκας, και κινείται προς την εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών, με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα. Σε σημείο κοντά σε πρατήριο καυσίμων, εγκαταλείπει το όχημα της γυναίκας και, πεζός πλέον, καλεί εκ νέου ταξί.

Με το ταξί επιστρέφει στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Επιβιβάζεται σε αυτό και αποχωρεί από την περιοχή περίπου στις 14:00.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 22 Απριλίου 2026 και περί τις 17:20, στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών της Αστυνομίας, εντοπίζεται το όχημα της γυναίκας. Στο πίσω κάθισμα βρίσκεται νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο τόπος και ο χρόνος της δολοφονίας εντοπίζονται στο σημείο της αρχικής συνάντησης, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, μεταξύ 10:58 και 11:07 το πρωί της 19ης Απριλίου, όταν δράστης και θύμα βρέθηκαν μαζί για τελευταία φορά.

Πηγή: ethnos.gr