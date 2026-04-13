Θεσσαλονίκη: Τα ματωμένα ρούχα και ο επίδεσμος στο χέρι «πρόδωσαν» τον 42χρονο – Ομολόγησε τη δολοφονία 64χρονου

Ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών αναμένεται να βρεθεί ο 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 64χρονου, στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος, που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 64χρονος είχε βρεθεί το Μεγάλο Σάββατο, μέσα σε ρεματιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι του θύματος, το οποίο είχε σχεδόν πολτοποιηθεί.

Με ματωμένα ρούχα ο δράστης

Κοντά στο σημείο της δολοφονίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 42χρονο, ο οποίος θεωρήθηκε ύποπτος καθώς τα ρούχα του ήταν ματωμένα και τον προσήγαγαν στην ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Mega, ο δράστης έφερε επίδεσμο στο χέρι, τα ρούχα του ήταν μέσα στα αίματα, ενώ όταν εξετάστηκε από ιατροδικαστή διαπιστώθηκε ότι είχε εκδορές στα άκρα και αίμα κάτω από τα νύχια του.

Ο 42χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον άτυχο 64χρονο χτυπώντας τον με τσιμεντόλιθο στο κεφάλι, μέσα στο σπίτι του.

Στη συνέχεια, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του, μετέφερε τη σορό και την πέταξε από γέφυρα στη ρεματιά της Ευκαρπίας, νομίζοντας ότι έτσι θα αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Ωστόσο, εξιχνίασαν άμεσα την υπόθεση, συλλαμβάνοντάς τον.

Πηγή: enikos.gr