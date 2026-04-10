ΗΠΑ: Άγρια επίθεση με σφυρί σε βενζινάδικο – Νεκρή μητέρα δύο παιδιών

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η άγρια δολοφονία μιας 51χρονης μητέρας δύο παιδιών από 40χρονο μετανάστη στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το θύμα της δολοφονίας ήταν υπάλληλος σε βενζινάδικο στη Φλόριντα που διαμαρτυρήθηκε όταν είδε τον 40χρονο Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στο πολύ σκληρό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, φαίνεται ο 40χρονος να πλησιάζει την γυναίκα και να την χτυπάει επανειλημμένα με σφυρί στο κεφάλι.

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο από τα χτυπήματα που δέχθηκε με τοπ σφυρί.

Ο 40χρονος από την Αϊτή συνελήφθη λίγη ώρα μετά την δολοφονική επίθεση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης έφτασε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία του είχε χορηγήσει Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Έντονη ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ζώο» τον 40χρονο κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο άγρια πράγματα που θα δείτε ποτέ».

«Προς τους συναδέλφους μου Ρεπουμπλικάνους, και ειλικρινά σε όλους τους Αμερικανούς που βασίζονται στην κοινή λογική, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα μετέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χωματερή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια αυτής της αθώας γυναίκας. Θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί γρήγορη και αυστηρή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτήν την υπόθεση!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, μάλιστα, σημείωσε δεν θα συνιστούσε σε κάποιον να δει το βίντεο των στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του θύματος, αλλά θεώρησε ότι «είχε την υποχρέωση να το ανεβάσει, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί».

Πηγή: newsit.gr

