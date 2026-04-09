Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 15χρονο που φορούσε διακριτικά ομάδας

Επίθεση δέχτηκε 15χρονος στη Θεσσαλονίκη για μπλούζα που φορούσε με διακριτικά ομάδας. Δύο συλλήψεις.

Νέο οπαδικό επεισόδιο έλαβε χώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Τετάρτης (08/04), όπου 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του και έναν 20χρονο, οι οποίοι του αφαίρεσαν μπλούζα με διακριτικά ομάδος.

Οι δυο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού.

Επιπλέον συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου -εκ των φερόμενων δραστών, για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, ενώ ο 15χρονος καταγγέλλων κατέθεσε πως δέχθηκε χαστούκι. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.