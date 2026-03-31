Θρίλερ στον Εύοσμο: Ασφυκτικός ο θάνατος της 59χρονης που άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο της 59χρονης που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Φίλη της 59χρονης ενημέρωσε την Άμεση Δράση ότι δεν μπορούσε να την επικοινωνήσει μαζί της με αποτέλεσμα οι αρχές να κινητοποιηθούν άμεσα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τη σορό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε γυμνή από τη μέση και πάνω και είχε μία ζώνη στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, βλέπει στραγγαλισμό πίσω από τον θάνατό της.

Το grtimes αναφέρει ότι στην πόρτα του σπιτιού δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης γεγονός που υποδηλώνει ότι άνοιξε την πόρτα στον άνθρωπο που της αφαίρεσε τη ζωή. Οι αρχές στρέφουν τις έρευνες προς το στενό περιβάλλον της γυναίκας, δίχως να αποκλείουν το ερωτικό κίνητρο.

Να σημειωθεί ότι 59χρονη δολοφονήθηκε στο σπίτι που ενδιαφερόταν να αγοράσει, παρότι ζούσε μόνιμα στη Γερμανία.

Πηγή: iefimerida.gr